楊瓊瓔掃市場 何欣純跑宮廟 藍綠搶攻本命區隔空較勁

2026年台中市長選戰還沒正式開打，藍綠參選人都積極進攻對手的本命區，國民黨立委楊瓊瓔把握週末假日，來到太平區新光市場掃街拜票，她忙著跟攤商握手、發面紙，展現親和力，同黨的江啟臣沒有公開行程，但他在社群貼文分享，他在東勢區1處剛開幕的圖書館，看書的照片，宣傳觀光旅遊新景點，綠營的何欣純則是跑到「東勢區」江啟臣的選區，爭取山城客家選民的認同，藍綠隔空較勁，對於市長寶座，都展現強烈的企圖心。

立委(國)楊瓊瓔說：「新年快樂。」分送面紙給菜市場的攤商，再握一下手拉近距離，國民黨立委楊瓊瓔，要角逐台中市長黨內提名，今(3)日傍晚來到太平區新光市場掃街拜票，立委(國)楊瓊瓔說：「阿嬸，新年恭喜。」

民眾想要合照楊瓊瓔都來者不拒，這個地方是民進黨市長參選人，立委何欣純4連霸的本命區，想要爭取選民認同得更努力，立委(國)楊瓊瓔說：「台中市29區，都是我們的家，大家很努力，我也在每一區都一樣的努力。」

楊瓊瓔從海線到屯區，接連排了3個菜市場拜票行程，早上來到清水菜市場，沙鹿長大的她回到故鄉倍感親切，攤商送上青蒜跟菜頭象徵「凍蒜」與「好彩頭」，希望她好好加油，把握2026年第一個周末假日積極跑攤。

反觀黨內對手立法院副院長江啟臣，沒有公開行程，楊瓊瓔怎麼看，立委(國)楊瓊瓔說：「我跟江副兩個都各有長處。」楊瓊瓔積極曝光，江啟臣在臉書貼文分享，他在東勢區圖書館，看書的照片宣傳觀光旅遊新景點，還做圖卡提醒民眾，「寒流來襲注意防寒加件外套」，在社群上維持最基本的曝光。

何欣純同樣也是做了圖卡，提醒民眾「強烈冷氣團來襲連續低溫注意保暖」，接著踏進江啟臣的選區東勢區，出席巧聖先師全國聯誼會的活動，立委(民)何欣純說：「我們為了文化的永續跟傳承，我相信中央跟地方，我們一定會好好的來加油努力。」

何欣純出席客家文化祭，說要當中央與地方的橋梁，爭取山城選民的認同，藍綠隔空較勁要搶市長寶座，強攻對方的本命區，市長選戰還沒正式開打，各自都已經展現強烈的企圖心。

