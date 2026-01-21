楊瓊瓔掃街台中果菜批發市場、建國市場 端政績牌迎戰市長初選

國民黨立委楊瓊瓔走訪台中果菜市場向攤商、行口懇託拜票。





中國國民黨立委楊瓊瓔爭取台中市長提名，今（21）日清晨接連走訪台中果菜批發市場及東區建國市場，逐攤向攤商、行口懇託拜票。台中果菜運銷公司董事長林國永、台中市青果商業同業公會理事長王耀寬率理監事、建國市場自治會長蔡官典等十多位市場代表陪同掃街，沿途不少支持者比出大拇指高喊加油，攤商也熱情送上菜頭、青蒜與包子，象徵「好彩頭」、「包中」與「當選」，氣氛熱絡。

楊瓊瓔對市場內的蔬果魚肉如數家珍。

從小在菜市場長大的楊瓊瓔，對建國市場內的蔬果、肉類、魚鮮、乾貨等品項如數家珍，走進市場就像回到自家廚房，不但一攤一攤寒暄問候，還蹲下來幫忙攤商一起撕荷蘭豆，動作熟練俐落。楊瓊瓔笑說，自己從小就在市場幫忙，知道攤商每天凌晨就得起床備貨，「市場是很多家庭的生計所在，未來若有機會承擔更大的責任，一定會優先協助改善市場環境、升級設備，讓生意做得更興旺。」

攤商致贈菜頭、青蒜與包子，象徵「好彩頭」、「包中」與「當選」。

台中果菜批發市場是中部地區最大的農產品批發交易中心，楊瓊瓔一一向行口及攤商致意。她表示，為協助台中果菜市場推動整體升級計畫，已成功爭取中央補助第一期冷鏈供應工程經費5940萬元，新建冷藏與低溫作業設施，紓解場內長期冷藏庫不足的窘境。

楊瓊瓔幫忙攤商一起撕荷蘭豆，動作相當熟練。

而第二期冷鏈配銷改善工程也即將完工，總經費高達1億6500萬元，規劃增建低溫處理供貨區約160坪（含冷藏庫44坪）、低溫截切分級包裝場約527坪（含原一期冷鏈工程100坪、二層樓122坪、低溫截切處理區255坪及冷藏庫50坪），另設置約30坪的農藥殘留檢驗中心，全面補齊市場在分級、處理與品管上的關鍵環節。

楊瓊瓔表示，相關工程完成後，不僅可全面提升台中市蔬果品質與穩定供應量，也能提供農產品低溫挑揀、截切、分裝等「客製化供貨」服務，未來更將結合全市校園午餐食材供應與觀光旅遊模式，讓台中果菜市場從傳統批發市場，轉型為中部第一個大型現代化農產品批發平台。此外，考量市場營運穩定性，也同步爭取建置備援電力設備，經費約1240萬元，確保冷鏈系統在突發狀況下仍能正常運作，降低農損風險。

除了冷鏈升級，長年困擾市場的「難停車」問題，楊瓊瓔也積極奔走解決。她指出，台中果菜市場每天至少有250輛批發車輛與貨運卡車進出，尤其凌晨2點到6點的交易尖峰時段，停車空間一位難求，車輛常外溢到中清路、環中路等主要幹道，造成交通壅塞與民怨，也讓部分外縣市運輸業者因停車不便而卻步，間接影響農產品流通。

為此，她去年接獲陳情後立即協調相關單位，促成台中果菜運銷公司申租西屯區鑫港尾段約1200坪土地，作為貨車集散停車場，並獲農田水利署同意出租，有效紓解市場周邊交通壓力，改善長年停車亂象，進一步提升市場營運效能。

