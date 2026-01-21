楊瓊瓔掃街台中果菜批發市場、建國市場

立委楊瓊瓔走訪台中果菜批發市場及東區建國市場，逐攤向攤商、行口懇託拜票。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

國民黨立委楊瓊瓔爭取台中市長提名，二十一日清晨走訪果菜批發市場及東區建國市場，逐攤向攤商、行口懇託拜票。台中果菜運銷公司董事長林國永、台中市青果商業同業公會理事長王耀寬率理監事、建國市場自治會長蔡官典等十多位市場代表陪同掃街，支持者比出大拇指高喊加油，攤商送上菜頭、青蒜與包子，象徵「好彩頭」、「包中」與「當選」，氣氛熱絡。

楊瓊瓔說，從小就在市場幫忙，知道攤商每天凌晨就得起床備貨，「市場是很多家庭的生計所在，若有機會承擔更大的責任，優先協助改善市場環境、升級設備，生意做得更興旺。」

台中果菜批發市場是中部地區最大的農產品批發交易中心，楊瓊瓔表示，為協助台中果菜市場推動整體升級計畫，爭取中央補助第一期冷鏈供應工程經費五九四０萬元，新建冷藏與低溫作業設施，紓解場內長期冷藏庫不足的窘境。

第二期冷鏈配銷改善工程即將完工，總經費高達一億六五00萬元，規劃增建低溫處理供貨區約一六０坪、低溫截切分級包裝場約五二七坪，另設置三十坪的農藥殘留檢驗中心，補齊市場在分級、處理與品管上的關鍵環節。

楊瓊瓔表示，工程完成後，全面提升台中市蔬果品質與穩定供應量，提供農產品低溫挑揀、截切、分裝等「客製化供貨」服務，結合全市校園午餐食材供應與觀光旅遊模式，讓台中果菜市場從傳統批發市場，轉型為中部第一個大型現代化農產品批發平台。

長年困擾市場的「難停車」問題，楊瓊瓔奔走解決。台中果菜市場每天至少有二五０輛批發車輛與貨運卡車進出，凌晨兩點到六點的交易尖峰時段，停車空間一位難求，車輛常外溢到中清路、環中路等主要幹道，造成交通壅塞與民怨，部分外縣市運輸業者因停車不便而卻步，間接影響農產品流通。

她協調相關單位，促成台中果菜運銷公司申租西屯區鑫港尾段約一二００坪土地，作為貨車集散停車場，獲農田水利署同意出租，有效紓解市場周邊交通壓力。