楊瓊瓔掃街巧遇「瓊瓔」！談黨內初選喊：尊重制度、願受檢驗

爭取代表國民黨參選台中市長的立委楊瓊瓔，今天前往台中第三市場掃街拜票，不少民眾熱情替她加油，楊瓊瓔在掃街過程中，還遇到一名支持她的攤商，對方介紹女兒也叫「瓊瓔」。對於外界關心初選的進程，楊瓊瓔強調自己尊重制度、相信機制，也願意接受檢驗。

楊瓊瓔（左）赴第三市場掃街拜票，遇到熱情攤商楊媽媽（中），對方一見她便熱情打招呼，還拉著她說：「我女兒（右）也叫瓊瓔耶！」。（圖／翻攝楊瓊瓔臉書）

楊瓊瓔今天行程滿檔，她一早前往台中大坑，和登山客、沿途攤商互道早安，「城市的一天，往往就是從這樣簡單的問候開始。」途中遇到吹著陶笛的慢飛天使街頭藝人，她停下腳步打賞，也跟他們說聲加油，「因為一座進步的城市，不只看建設，也要記得替努力生活的人留下位置。」

隨後，楊瓊瓔前往農夫市集，當起市場最佳代言人，幫大家介紹、替大家說話。鄉親們也用菜頭、青蒜、粽子回禮，笑著祝她「好彩頭」、「包中」、「凍蒜」。這些不是客套，而是市民最直接、也最珍貴的信任。

接著，楊瓊瓔來到第三市場，一攤一攤懇託。有人拍拍她說「市長加油」，也有人全家一起來合照。她還遇到熱情攤商喊「我女兒也叫瓊瓔」，楊瓊瓔笑回「我媽媽也姓楊，你女兒也叫瓊瓔，真有緣！」3人隨即開心合照，楊媽媽還大喊「一定要贏，瓊瓔要贏！」楊瓊瓔感嘆，這些家常的對話，讓人更清楚知道，市政不是冷冰冰的數字，而是每一個家庭、每一個攤位、每一天的生活。

楊瓊瓔7日在台中各地掃街拜票。（圖／翻攝楊瓊瓔臉書）

對於大家也關心初選的進程，楊瓊瓔說，自己的態度一直很清楚：尊重制度、相信機制，也願意接受檢驗。因為真正重要的，不是誰先、誰快，而是過程是否公平、透明，方向是否對台中有利。只要制度站得住腳，大家就能安心比政見、比能力，而不是比紛擾。她相信，台中要走得穩、走得遠，靠的不是對立，而是團結；不是口號，而是把事情一件一件做好。無論最後是誰站在最前面，目標都只有一個，讓市民放心，把台中交到一個真正懂生活、也扛得起責任的人手上。

