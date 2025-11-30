楊瓊瓔提前宣布選台中市長 原來是媒體「問」出來的

國民黨立委楊瓊瓔提前宣布參選台中市長。(記者歐素美攝)

〔記者歐素美／台中報導〕「我準備好了！」國民黨立委楊瓊瓔前天宣布要參選台中市長，幕僚說，楊瓊瓔確實早就準備好了，只是原本沒有那麼早要宣布，因國民黨主席鄭麗文到台中提及市議員選舉，媒體事後追問，就宣布了，宣布當天剛好距離明年選舉整整一年，「別具意義」。

據了解，楊瓊瓔原本準備12月初才要宣布參選台中市長，前天因鄭麗文到清水紫雲巖參拜，受訪時媒體問：「立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔有可能黨內初選嗎？」鄭麗文回應，國民黨中常會剛通過明年縣市長選舉相關提名特別辦法，一切照通過的提名辦法提名。

媒體於是當天下午詢問江啟臣、楊瓊瓔的回應，楊瓊瓔團隊順勢回應「我準備好了」，隨後並在楊瓊瓔的臉書粉專，以圖卡正式宣布參選台中市長。

幕僚指出，在紫雲巖時，沒有媒體當面問楊瓊瓔，是事後電話採訪要求回應，但楊瓊瓔是台中海線女兒，在海線清水紫雲巖即向觀音媽稟報，當天宣布參選，從海線出發，更具意義。

