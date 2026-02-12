楊瓊瓔東勢拜票人氣沸騰 老同學現身力挺喊「唯一支持」

楊瓊瓔清水高中的同學得知她在市場發春聯，特地趕到現場力挺。





年關將近，各大傳統市場採買年貨人潮湧現。國民黨台中市長初選參選人、立委楊瓊瓔把握清晨買氣最旺時段，11日一早不到7點便現身東勢菜市場，沿街逐攤發送與立法院長韓國瑜聯名的「馬上幸福」春聯，向攤商與採買民眾懇託支持。市場內叫賣聲此起彼落，在濃濃年味與人情互動中更顯熱鬧。期間一名楊瓊瓔的老同學得知她在市場發春聯，特地趕到現場力挺，笑說「從年輕看到現在，她做事一樣拚命！」並向周邊鄉親高喊「唯一支持楊瓊瓔！」現場氣氛瞬間沸騰，不少攤商也跟著鼓掌叫好，直呼「一定凍蒜」。

立委楊瓊瓔前往東勢菜市場拜票，攤商跟著鼓掌叫好，直呼「一定凍蒜」。

「阿瓔來囉！」熟識的攤商遠遠招呼，主動遞上菜頭與青蒜，象徵「好彩頭」、「凍蒜」，還有人送上鳳梨祝福「旺旺來」。楊瓊瓔一一接過，笑著回應「借大家好彩頭，今年一定更好！」語畢隨即向一旁採買民眾介紹攤位特色，順勢幫忙「叫賣」兩聲，逗得婆媽笑聲不斷。她也不忘叮嚀大家天氣偏冷要注意保暖，年節採買大包小包量力而為。

楊瓊瓔遇到熟識鄉親，一見面便熱情擁抱。

沿途不少支持者主動上前要求合影，有長輩緊握她的手說「妳一定要加油」，也有年輕媽媽推著嬰兒車停下腳步，高喊「凍蒜！」楊瓊瓔彎下身與孩童互動，輕聲詢問年節是否返鄉團圓，並祝福新年平安順利。短短一個多小時，楊瓊瓔穿梭人群之間，不時停下腳步寒暄、握手、合影，走幾步就被民眾攔下寒暄，傾聽對物價、交通與地方建設的看法。

熱情攤商與楊瓊瓔合影。

一名楊瓊瓔的老同學得知她在市場發春聯，特別趕到現場力挺，兩人一見面便熱情擁抱。同學笑說「從年輕看到現在，她做事一樣拚命！」並向周邊鄉親喊話「唯一支持楊瓊瓔！」現場氣氛瞬間沸騰，不少攤商也跟著鼓掌叫好，直呼「一定凍蒜」。

有支持者送來自製蘿蔔糕，祝福楊瓊瓔「步步高升」。

有支持者清晨親手送來自製蘿蔔糕，祝福她「步步高升」。楊瓊瓔雙手接過，頻頻道謝，直說這份心意比什麼都珍貴。楊瓊瓔邊走邊發送春聯，向鄉親送上「新年快樂」祝福，也懇請支持市長初選，她表示，市場是最能聽見基層聲音的地方，從物價漲跌、買氣消長到攤商生計冷暖，都能第一時間感受民眾的期待與壓力。每一次市場行程，都是一次最直接的民意對話。

攤商比讚手勢，高喊「唯一支持楊瓊瓔！」

楊瓊瓔指出，過年前是市場一年中最忙碌的時刻，也是家家戶戶準備團圓、凝聚情感的重要時節，她感謝攤商長年辛勞，撐起在地經濟與市民餐桌，也承諾未來將持續爭取資源、優化市場環境與周邊交通動線，讓傳統市場在城市發展中持續升級，讓市民在拚經濟之餘，也能安心生活、歡喜過年。

