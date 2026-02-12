楊瓊瓔東勢拜票人氣沸騰 老同學現身力挺喊「唯一支持」
年關將近，各大傳統市場採買年貨人潮湧現。國民黨台中市長初選參選人、立委楊瓊瓔把握清晨買氣最旺時段，11日一早不到7點便現身東勢菜市場，沿街逐攤發送與立法院長韓國瑜聯名的「馬上幸福」春聯，向攤商與採買民眾懇託支持。市場內叫賣聲此起彼落，在濃濃年味與人情互動中更顯熱鬧。期間一名楊瓊瓔的老同學得知她在市場發春聯，特地趕到現場力挺，笑說「從年輕看到現在，她做事一樣拚命！」並向周邊鄉親高喊「唯一支持楊瓊瓔！」現場氣氛瞬間沸騰，不少攤商也跟著鼓掌叫好，直呼「一定凍蒜」。
「阿瓔來囉！」熟識的攤商遠遠招呼，主動遞上菜頭與青蒜，象徵「好彩頭」、「凍蒜」，還有人送上鳳梨祝福「旺旺來」。楊瓊瓔一一接過，笑著回應「借大家好彩頭，今年一定更好！」語畢隨即向一旁採買民眾介紹攤位特色，順勢幫忙「叫賣」兩聲，逗得婆媽笑聲不斷。她也不忘叮嚀大家天氣偏冷要注意保暖，年節採買大包小包量力而為。
沿途不少支持者主動上前要求合影，有長輩緊握她的手說「妳一定要加油」，也有年輕媽媽推著嬰兒車停下腳步，高喊「凍蒜！」楊瓊瓔彎下身與孩童互動，輕聲詢問年節是否返鄉團圓，並祝福新年平安順利。短短一個多小時，楊瓊瓔穿梭人群之間，不時停下腳步寒暄、握手、合影，走幾步就被民眾攔下寒暄，傾聽對物價、交通與地方建設的看法。
一名楊瓊瓔的老同學得知她在市場發春聯，特別趕到現場力挺，兩人一見面便熱情擁抱。同學笑說「從年輕看到現在，她做事一樣拚命！」並向周邊鄉親喊話「唯一支持楊瓊瓔！」現場氣氛瞬間沸騰，不少攤商也跟著鼓掌叫好，直呼「一定凍蒜」。
有支持者清晨親手送來自製蘿蔔糕，祝福她「步步高升」。楊瓊瓔雙手接過，頻頻道謝，直說這份心意比什麼都珍貴。楊瓊瓔邊走邊發送春聯，向鄉親送上「新年快樂」祝福，也懇請支持市長初選，她表示，市場是最能聽見基層聲音的地方，從物價漲跌、買氣消長到攤商生計冷暖，都能第一時間感受民眾的期待與壓力。每一次市場行程，都是一次最直接的民意對話。
楊瓊瓔指出，過年前是市場一年中最忙碌的時刻，也是家家戶戶準備團圓、凝聚情感的重要時節，她感謝攤商長年辛勞，撐起在地經濟與市民餐桌，也承諾未來將持續爭取資源、優化市場環境與周邊交通動線，讓傳統市場在城市發展中持續升級，讓市民在拚經濟之餘，也能安心生活、歡喜過年。
更多新聞推薦
其他人也在看
藍新北人選呼之欲出？ 李四川：與輝達簽約後說明動向｜#鏡新聞
國民黨新北、台中市長人選協調，進入關鍵期，李四川今天(2/10)受訪時透露，明天(2/11)應該可以跟輝達簽約；合約簽訂後，他也會說明後續動向決定。這是不是代表他即將代表國民黨出征新北？鄭麗文今天出席活動，沒有多談，同樣協調卡關的，還有台中市「姊弟之爭」，江啟臣跟楊瓊瓔相持不下，也凸顯黨內初選，讓黨中央疲於奔命。
楊瓊瓔東勢菜市場發春聯 高中同學力挺喊「凍蒜」！
立委楊瓊瓔爭取國民黨提名參選台中市長，今天一早利用農曆年前到東勢菜市場發送春聯，熟識的攤商遠遠就喊著「阿瓔來囉」，並主動遞上菜頭與青蒜，象徵「好彩頭」、「凍蒜」，還有人送上鳳梨祝福「旺旺來」。楊瓊瓔笑著接過，並回應「借大家好彩頭，今年一定更好」！
公園變賭場！前鎮警「喬裝」查緝 20賭客辯路過仍遭送辦
農曆春節將至，卻有多名賭客為了在年前「拚手氣賺紅包」，將公園當成賭博場所聚賭。前鎮分局接獲檢舉後展開蒐證，於2月11日查獲20人公然聚賭，查扣賭具及賭資新臺幣31萬9,900元，全案依違反《刑法》賭博罪嫌移送法辦。
兩岸情勢險峻！邱垂正揭赴中失蹤、遭關押296人 示警：今年1月又增20例
隨著兩岸關係緊張，國人赴中國失聯、遭留置盤查、或遭限制人身由案件持續增加，陸委會主委邱垂正今（12）日接受廣播節目專訪時表示，今年1月又增加20個案例，目前累計296人，沒有報案黑數會更多，一貫道道親有11人，全都還沒有放回來。
明變天「半個台灣炸雨彈」！除夕又2波東北季風接力 春節天氣曝光
今（10）日清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫仍偏低。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，明日鋒面通過後，底層東北季風將增強，但水氣不多，降雨主要集中在迎風面地區。另外，春節期間，除夕至初二將有兩波東北季風增強接力，北部、東半部降雨機率提高。
陸元琪爆袁惟仁家人「婚姻殺手」 被放話：勿去告別式
音樂人「小胖老師」袁惟仁2日病逝，享年57歲，前妻陸元琪今（2/12）在IG突然連發3則限動，透露男方家人要孩子轉告她不要出席告別式，還說那些人也是她婚姻的殺手，後來又貼文「不知道其實我才是可以要求孩子不能出現在告別式的人嗎？」
新北酒店妹一招讓人夫暈船 年榨2400萬！他女兒千萬股票也到手
在新北酒店圈打滾的小雯（皆化名），竟讓高齡人夫阿勇深陷情網，靠著「給錢才聯絡」的手段讓男方徹底沉淪，心甘情願掏出超過2400萬元，甚至連價值1000萬元的台泥循環能源科技股票也照收不誤，當元配小英發覺真相後，氣到告上法院，索賠100萬元精神賠償。
蔡尚樺深V主持收8萬大紅包 「大谷翔平50轟買主」加碼8次
主持人蔡尚樺卸下主播身分後，憑藉清晰口條及甜美外型，收到許多活動主持邀約，尤其近期適逢尾牙季，她幾乎行程滿檔，並大方在社群分享參與尾牙的心得。11日她主持公司尾牙，該家企業老闆正是大谷翔平50轟紀念球的買主。蔡尚樺不僅透露老闆嗨到加碼8次，就連她也收到8萬元大紅包，令網友看了都驚呆。
梁朝偉機場眼神死 劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻全網
影帝梁朝偉與劉嘉玲的互動模式常被網友調侃是「當社恐I人遇上社牛E人」，「社交悍匪」劉嘉玲可能常常需要出面「拯救」老公於尷尬中。日前2人前往日本北海道渡假，在機場被網友野生捕獲，當時梁朝偉一臉「懵懂無助」望向前方，劉嘉玲卻一副「看好戲」的逗趣模樣，笑翻網友。
明起變天！半個台灣雨彈猛炸 過年天氣一次看懂
明起變天！半個台灣雨彈猛炸 過年天氣一次看懂
「500元運動幣」今抽籤！1招秒查中籤結果 領取、使用方法一次看
運動幣抽籤時間就在今（12）天！為落實全民運動政策目標，運動部預計發放60萬份面額500元的「運動幣」。至於運動幣中籤結果該如何查詢、使用，《東森財經新聞》記者為大家整理好「運動幣懶人包」，讓大家一看就懂！
阿嬤煮菜沒放鹽「檢查卻全紅字」！營養師一看菜單秒懂 大家都被騙了
前幾天在診所衛教室，一位阿姨拿著她的飲食紀錄給營養師看。她很委屈地說：「我煮菜都沒放鹽巴了，為什麼抽血報告數值還是不好？」吃對營養所｜建銘營養師仔細一看，雖然沒放鹽，但為了讓孫子愛吃，她的滷肉加了大量醬油膏，炒菜最後都習慣淋一圈蠔油提鮮。這就是典型的味覺陷阱！ 味覺大騙局：不鹹、不辣、不刺喉 鈉反而更高 我們常以為「鹹＝高鈉」，但其實很多「不鹹、卻很鮮甜」的調味料，鈉含量比鹽巴還可怕。 ▲紅燈區（盡量少用）第一名是「味精」，含鈉量是白醋的1700倍！再來是大家最愛的「蠔油」跟「豆瓣醬」，因為它們加了糖、勾了芡，濃郁的口感會讓你忘記它其實超鹹，一不小心就加過量。 ▲黃燈區（控制用量）蕃茄醬、甜辣醬。這些通常也是「高糖＋高鈉」的組合，沾一點點就好，不要淋滿。 ▲綠燈區（放心使用）多利用白醋、烏醋（鈉含量相對低很多），還有台灣在地好買的蔥、薑、蒜、九層塔、香菜、檸檬。當香氣足夠，大腦就會覺得滿足，不需要那麼多鹹味。 不用戒蠔油 但這個小動作能救你的血管 吃對營養所｜建銘營養師強調，改變飲食習慣很難，所以不會叫你馬上丟掉蠔油。但從今天開始試試看：「把湯匙換小一點」，或是「改用沾的，不要用淋的」
艾莉絲移居英國4年！自曝被同化 「2大行為」超明顯
女星艾莉絲與英國外交官丈夫馬培迪再婚後，於2022年帶著兒子威廉弟和前夫生的女兒梨梨醬，一家四口移居英國倫敦。近來她在社群網站分享，定居英國被同化，其中有「2大行為」特別明顯。
「林叨囝仔」七寶媽震撼爆懷第八胎 育兒6大爭議再被挖！這件事引爆公憤徹底消失親子圈
曾一度討論度頗高的親子網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」七寶媽Sydney被網友爆料懷了第八胎，在Threads上爆料，看到她拿著媽媽手冊在婦產科候診，相當震驚，質疑她為領補助不斷生育，再度掀起對她各種爭議的討論。
早已絕版！日本人來台發現「童年神級糖果」超驚呆 眾人暴動：想飛台灣
許多人到國外旅遊，不僅會購買當地特產當伴手禮送親友，也會到超商或超市尋找「特別商品」。一名日本網友在台灣發現一款「經典糖果」，忍不住拍照並驚呼：「早已在日本消失的糖果，竟在台灣仍有販售！」貼文曝光後，引發網友熱議。
藍營票房毒藥出爐！吳子嘉嗆「候選人倒大楣」：連何欣純民調都狂升
即時中心／高睿鴻報導今（2026）年底全國將改選縣市長，各黨皆已緊鑼密鼓備戰，綠營尤其動作迅速，近日多縣市接連完成徵召程序、或已進入初選階段；反觀藍營，多地均出現內部分裂局面，連具有執政優勢、選民結構也有利的新北、台中等大都市，國民黨都還未能喬定候選人。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉辛辣評論說，黨主席鄭麗文整天在罵人、吵架，且不僅喬不定候選人，還想搞「鄭習會」，簡直是票房毒藥，藍營的候選人一個接一個倒大楣。
柯志恩民調大輸？林濁水揭票房毒藥：一路悲
[NOWnews今日新聞]2026年高雄市長選戰提前升溫，根據《東森新聞》最新民調顯示，民進黨立委賴瑞隆以45.5%支持度，大幅領先國民黨立委柯志恩的26.2%，雙方落差達19.3個百分點，幾近兩成差...
經典賽》台灣隊王牌徐若熙日職首秀遭震撼教育 日媒：苦澀的結果
經典賽台灣隊王牌候選徐若熙加盟軟銀後，今天首度實戰投打練習，日本媒體《西日本體育》報導，徐若熙面對8名打者被敲4支安打，是個「ほろ苦い（有點苦澀）」的結果。徐若熙首打席解決開路先鋒柳町達，隨後被經典賽日本隊國手牧原大成、近藤健介連續安打，雖然讓谷川原健太敲出左外野飛球出局，但又被正木智也敲二壘安打，
【威力彩13.5億元】還記得那名18歲得主嗎？赴澳讀完碩士「從此神隱」 台彩曝現況
威力彩今（12）日頭獎上看13.5億元，晚上開獎，若一注獨得，將是第五屆第三高的頭獎獎金，全台陷入投注熱潮，過去頭獎幸運兒現況也被關注，其中一位「史上最年輕得主」，赴澳洲完成碩士學業後，台彩便與他失聯多年，現況成謎。
威力彩頭獎上看13.5億！命理師點名「天福星」加持4生肖
（生活中心／綜合報導）威力彩頭獎連續30期槓龜，下一期開獎頭獎累積金額預估上看13.5億元，若一注獨得，將成為 […]