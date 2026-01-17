楊瓊瓔江啟臣爭提名 王義川曝「對話內幕」：你就衝下去

政治中心／劉宇鈞報導

2026台中市長選舉，民進黨提名何欣純，國民黨有江啟臣、楊瓊瓔爭黨內提名，近日協調沒共識。民進黨立委王義川今（17）日透露，去年曾遇到楊瓊瓔，他就跟楊說「姐啊，你就衝下去，不然不精采」 ，楊回應「都沒來講何時要做民調」；他指出，楊不願意放棄的主因，就是楊還是有人氣。

王義川在三立政論節目《54陪審團》表示，楊瓊瓔跟江啟臣都是同一個派系，「上面那個都叫廖了以」，就是所謂的台中紅派，江一直是在山區，楊在海線，楊本來的選區是顏清標、顏寬恒的選區，後來被顏家協調到現在的選區。

王義川提到，楊瓊瓔曾選過的選區就包括顏家的海線，也就是黑派的選區，加上楊自己紅派的選區，所以楊在原來台中縣的實力是比江啟臣還要強，江則在市區較強，江的形象在原來台中市的選民形象比較好，可是各位要記得，原來台中縣的票比台中市多，所以楊就有這樣的一個自信。

王義川說，在去年大概九月、十月，他有一次遇到楊瓊瓔，因為那時候都在討論提名的事，他就跟楊說「姐啊，你就衝下去，不然就不精采」 ，而楊就回「都沒說要怎麼用」，他就問楊「你們都還沒開始協調？至少我們民進黨都有說何時要民調、何時要怎麼樣，你們這樣太慢了，你就給他用下去」，楊則稱「都沒來講何時要做民調」，隨後兩人就分別出了電梯解散。

王義川坦言，楊瓊瓔其實從來沒有放棄、沒有不選，但是媒體一直都只關注江啟臣，而江跟楊彼此都有一個弱勢，就是如果立法院長韓國瑜無法主持會議時，就換江啟臣要主持，一坐都坐整天，那楊就是去地方跑，楊很會跑攤、很會誇獎人，以前楊遇到他都說「哎喲，局長好，我們這局長做得很好」，所以不同政黨也很難罵楊，楊就是一個大姐姐的感覺。

王義川強調，如果真的要做民調，楊瓊瓔應該會在原來的台中縣區大贏江啟臣，可是在市區的話，江啟臣就會有優勢，所以最後如果來比民調，江啟臣不一定會輸，楊到現在都不願意放棄的最主要原因，就是楊其實還是有人氣。

