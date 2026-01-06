楊瓊瓔沙鹿市場掃街拚初選 顏寬恒全程陪同助陣

國民黨台中市長初選參選人掃街沙鹿菜市場，立委顏寬恒全程陪同助陣。





國民黨台中市長初選參選人、立委楊瓊瓔今（6）日深入沙鹿菜市場展開懇託拜票行程，立委顏寬恒全程陪同掃街，沿途向攤商與採買民眾懇請鄉親支持楊瓊瓔，用行動力拚台中、拚未來。顏寬恒指出，自己未擔任立委或在職期間，海線地區許多建設與地方協調事務，都是拜託楊瓊瓔在中央一起協助推動，「她熟悉中央運作，也真正了解地方需求，為地方爭取資源從不分你我」，因此一得知沙鹿掃街行程，便排開既定行程力挺相陪。

熱情攤商致贈菜頭寓意好采頭。

顏寬恒強調，市長需要能整合中央與地方、真正為城市長遠發展打拚的人，呼籲鄉親給長期做事、有實績的楊瓊瓔一個機會。掃街過程中，沙鹿菜市場攤商熱情相挺，不少人主動遞上菜頭、肉粽、鳳梨寓意好兆頭，也有人拉著楊瓊瓔細數她協助地方建設的政績。

國民黨台中市長初選參選人掃街沙鹿菜市場，立委顏寬恒全程陪同助陣。

多名攤商直言，楊瓊瓔長期關心地方事務，不論大小問題都願意傾聽、協助，「看得到人、也做得到事」，是基層心中可靠的民代。楊瓊瓔逐攤向攤商與民眾懇託，感謝多年來的支持與鼓勵，並承諾未來將持續爭取交通、產業與生活建設，讓海線發展不再被忽略，與市區同步前進。

台灣省會計師公會與台中市會計師公會捐贈2公斤裝白米1000包。

同一天上午，楊瓊瓔也展現關懷弱勢的一面。台灣省會計師公會與台中市會計師公會今年再度攜手投入公益，捐贈愛心白米，由楊瓊瓔服務處協助分送給台中地區弱勢家庭及慈善團體。捐贈儀式在楊瓊瓔大雅服務處舉行，共提供2公斤裝白米1000包，盼在農曆年前為弱勢族群送上溫暖與實質幫助。

台灣省會計師公會及台中市會計師公會連續19年捐贈愛心白米。

受贈單位包括朝國慈善會、神岡慈善會、台中市助扶關懷協會、大台中婦女會、財團法人玉皇大帝增福基金會等多個長期深耕地方的民間團體，後續將依實際需求，發放給弱勢家庭、單親家庭、獨居長者與需要協助的民眾，讓資源能夠即時送到最需要的人手中。

楊瓊瓔致詞時表示，感謝台灣省會計師公會及台中市會計師公會多年來秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，持續投入公益行列。她指出，白米看似平凡，卻是每個家庭最基本、最實際的生活所需，在物價上漲、生活壓力日益增加的情況下，這份心意對弱勢家庭而言格外珍貴，也能在歲末年終帶來一份安心與溫暖。

楊瓊瓔也提到，服務處長期與各慈善團體保持密切聯繫，透過地方網絡，能將愛心資源快速且精準地送到真正需要的人身上，避免資源錯置與浪費。她強調，公私部門與民間團體的合作，是建構完善社會安全網的重要力量，未來也將持續扮演整合與溝通的平台角色，串聯更多企業與專業團體，共同照顧基層民眾。

台灣省會計師公會理事長蔡家龍與台中市會計師公會理事長林宥宏表示，會計師除了在專業領域服務社會，也希望透過公益捐贈回饋地方、關懷弱勢。今年已是連續第19年捐贈白米，盼在歲末年終之際，為弱勢家庭減輕生活負擔，讓他們感受到社會的支持與關懷。

多位受贈團體代表也到場回贈感謝狀，感謝會計師公會與楊瓊瓔長期協助地方公益。他們指出，這批白米將實際發放給經濟弱勢、單親家庭及獨居長者，對基層而言是即時雨，也讓受助民眾感受到社會的溫度。

