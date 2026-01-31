楊瓊瓔烏日市場掃街人氣旺 攤商送「栗」挺女力接棒盧秀燕

民眾熱情送上蘋果祝福楊瓊瓔。（立委楊瓊瓔服務處提供／李京昇台中傳真）

民眾開心與楊瓊瓔合照。（立委楊瓊瓔服務處提供／李京昇台中傳真）

國民黨立委楊瓊瓔今日上午前往烏日菜市場拜票，逐攤向攤商與採買民眾懇託，並致贈「馬上幸福」春聯，氣氛熱絡。面對外界關注國民黨台中市長接棒布局，楊瓊瓔表示，市長盧秀燕8年來為台中打下良好建設基礎，市政成績有目共睹，未來台中需要的是「能延續、懂地方、願意承擔的接棒者」，她也會持續傾聽民意、做好準備。

烏日菜市場今天人聲鼎沸，楊瓊瓔在服務團隊陪同下掃街懇託，並致贈與立法院長韓國瑜聯名的「馬上幸福」春聯，攤商熱情回贈粽子、蘋果與栗子，象徵「包中」、「平安」與「女力接棒」。楊瓊瓔從蔬果攤、魚肉攤到熟食攤一路被民眾包圍，短短百公尺的市場走了近1小時，沿途加油聲與合影邀約不斷，展現高人氣。

楊瓊瓔指出，菜市場最能反映基層真實心聲，民眾在意的不是政治口水，而是生活能不能過得更好。她強調，盧秀燕市長任內推動多項重大建設、改善交通環境，並落實穩健財政紀律，讓台中整體競爭力明顯提升。這些成果來自長期累積與務實施政，未來市政不能走回頭路，必須有人承接既有成果、持續向前。

針對媒體詢問「女力接棒」議題，楊瓊瓔表示，盧秀燕8年來為台中奠定扎實發展基礎，無論在交通建設、產業發展或財政穩定上，都讓市民「看得到、感受得到」。她強調，自己長期深耕台中，熟悉農業、產業、交通與基層建設，若未來有機會承擔更大責任，能延續好政策、穩健推動市政，正是所謂的女力接棒。

市場內不少攤商直言，近年台中各項建設進步有感，希望未來市政能延續穩定路線，不要因政治紛擾影響台中發展。有攤商直言，「女市長做得好，希望下一棒也是懂民生的女力。」楊瓊瓔聽聞後微笑致謝，強調市政最重要的是讓人民安心生活、放心打拚。

