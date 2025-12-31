楊瓊瓔爭取中央補助五成 神岡溪洲路、民權西街啟動路面改善

楊瓊瓔辦公室主任洪柳益指出，楊立委向中央爭取經費挹注，促成中央補助五成，協助市府推動神岡區溪洲路及民權西街刨鋪工程。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

立委楊瓊瓔團隊三十一日會同台中市議員羅永珍，辦理「神岡區溪洲路及民權西街既有路面改善工程」施工前說明會，向地方說明工程內容與期程。楊瓊瓔指出，道路翻修若僅仰賴地方財源，往往受限預算而延宕，向中央爭取經費挹注，促成中央補助五成，協助市府推動神岡區溪洲路及民權西街刨鋪工程，工程將於一月三日至六日分段施工。

溪洲路與民權西街為神岡區重要通行要道，車流頻繁，路面老舊不堪，出現龜裂、凹凸不平等情形，影響行車安全。

楊瓊瓔向中央相關部會爭取補助，協調市府與區公所，促成工程核定，中央補助經費占整體工程經費五成。

神岡區長梁益明說明，溪洲路及民權西街路面龜裂嚴重，公所自有財源難以一次到位，原規劃採分年分段改善，立委楊瓊瓔爭取中央補助及市議員羅永珍支持，兩條道路得以全面刨鋪。

市議員羅永珍指出，溪洲路與民權西街路況不佳，長期影響用路人安全，楊瓊瓔成功爭取中央補助，工程順利推動，神岡區公所迅速配合執行，回應地方期待。

楊瓊瓔強調，道路平整攸關民眾行的安全，長期在立法院爭取地方道路、水利及各項基礎建設經費，透過中央資源挹注，減輕地方財政負擔，加速改善老舊公共設施，讓民眾真正有感。