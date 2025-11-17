楊瓊瓔爭取台電2.81億元下地工程 再拔31座架空塔

楊瓊瓔邀集台電等辦理「六十九kV中港─栗林線#五十九至#八十九A輸電線路下地工程」說明會。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

立委楊瓊瓔推動台中潭子六十九kV特高壓電纜下地，二年前已拆除北屯路、中山路六十七座架空塔，十七日邀集台電等相關單位辦理「六十九kV中港─栗林線#五十九至#八十九A輸電線路下地工程」說明會。楊瓊瓔指出，工程橫跨潭子科技產業園區、勝利夜市與僑忠重劃區，長年高壓電桿林立，視覺壓迫，引發安全疑慮，居民多年來的「心頭大患」；台電正式啟動電纜下地計畫，預定二0二七年中前再拆除三十一座架空塔，潭子天際線重現清朗。

潭子中山路之料九kV特高壓電桿問題，二0二一年五月由楊瓊瓔、賴朝國推動「潭子區中山路、北屯區北屯路沿線 六十九kV特高壓電桿下地工程」，爭取台電投入二點四五億元，配合鐵路高架橋下空間規劃，完成二點六公里線路下地與六十七座架空塔拆除。

台電說明，此次工程經費二點八一億元，下地線路長度四點二公里，路線經過台中市政府與公路局的養護路段，須完成路證申請、人孔提升，預定二0二六年七月進行電纜施工及送電，二0二七年六月前拆除三十一座架空塔及二點六八公里架空線，工程完成後改善市容，也供電韌性，減少颱風及外物碰觸造成的停電風險。

楊瓊瓔說，潭子居民忍受高壓電塔、纜線盤據上空壓頂數十年，特高壓電桿下地一期工程自二0二一年啟動，歷經協調、計畫納入、經費爭取與跨單位整合，已拔除六十七座架空塔；二期工程將再拔除三十一座架空塔，總計清除五點三公里架空電纜，還給潭子最乾淨、最沒有壓迫感的天際線。