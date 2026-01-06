楊瓊瓔爭取選台中市長 合體顏寬恒沙鹿市場掃街拜票

立委楊瓊瓔爭取代表國民黨選下屆台中市長，昨日由立委顏寬恒陪同到沙鹿菜市場拜票，沿途許多攤販為楊瓊瓔加油。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

立委楊瓊瓔爭取代表國民黨選下屆台中市長，她六日上午到沙鹿菜市場拜票，當地立委顏寬恒全程陪同，顏寬恒說，楊瓊瓔從政資歷豐富，對沙鹿進步跟建設都有協助。在掃街懇託過程中，楊瓊瓔遇到了好久不見的多位老同學，大聲喊著楊瓊瓔的名字幫她加油。

顏寬恒表示，楊瓊瓔是沙鹿學校畢業，他都喊對方姊姊，她從省議員至今超過三十年，一直協助沙鹿的進步，像這個菜市場位於低窪處常淹水，楊瓊瓔都協助爭取經費改善，沙鹿人也很熟悉楊瓊瓔，她回到菜市場好像回到自己家，很感謝她能到沙鹿菜市場，告訴鄉親她的新年願望，希望為大家做更多事，因此他陪同楊瓊瓔到沙鹿菜市場。

顏寬恒說，陪楊瓊瓔市場拜票，也幫忙送宣傳品，沿途許多攤販為楊瓊瓔加油，有人送蒜頭和菜頭預祝她，楊瓊瓔沿途拜票。

楊瓊瓔說，她是正港的菜市場囡仔，也是永遠的海線女兒！走在熱鬧的市場裡，聽著此起彼落的叫賣聲，彷彿又回到了小時候跟著爸爸媽媽在市場擺攤賣布的日子。那時候的汗水、喧囂，還有那份濃厚的人情味，滋養了瓊瓔長大，懇請鄉親長輩、老同學、好鄰居，繼續做瓊瓔最堅強的後盾。