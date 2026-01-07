楊瓊瓔現身黃昏市場 籲執政者「以民生為本」

立委楊瓊瓔7日傍晚到台中北屯區知名的一點利黃昏市場一一向攤商和採買的民眾懇託支持。（馮惠宜攝）

立委楊瓊瓔7日傍晚到台中北屯區知名的一點利黃昏市場一一向攤商和採買的民眾懇託支持。（馮惠宜攝）

國民黨台中市長熱門人選、資深立委楊瓊瓔爭取黨內提名動作積極。7日傍晚，她現身北屯區知名的一點利黃昏市場，化身「最強採買員」深入基層察看民情。面對經濟低迷，楊瓊瓔直言，民眾採買縮水、產業界對未來感到極度不安，呼籲執政當局應「以民生為本」，切莫再將經濟問題政治化。

雖然立法院仍在開議中，楊瓊瓔上午才為農民權益發聲，議事一結束便馬不停蹄趕回台中。她感性表示，市場是社會的縮影，日前走訪海線市場甚至遇到當了阿嬤的小學同學，民眾那份真摯的鼓勵，就是她最大的動力。

廣告 廣告

因長期在立院經濟委員會，楊瓊瓔走訪市場和攤販庶民搏感情，也敏銳察覺經濟寒蟬效應。她指出，近日走訪各地市場，雖人潮依舊，但民眾提袋率明顯降低，購買量縮水，背後隱藏的是產業現狀的崩壞。

她擔憂地說，中部身為工具機、手工具、自行車產業重鎮，如今產業界沒班可加、訂單流失，企業主對自動化轉型與接單充滿不確定感。

「不確定感是人生最恐怖的事！」楊瓊瓔抨擊，政府對美關稅談判迄今沒有結果，加上少子化缺工問題，讓基層叫苦連天。她強烈呼籲，政府應立刻停止政治操弄與對立，將重心放在產業復甦，唯有穩定產經結構，才能真正保住百姓的生計。

【看原文連結】