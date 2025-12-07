楊瓊瓔發送2026水果月曆掀搶領潮

立委楊瓊瓔及吳呈賢、吳建德議員，現身台中大雅永興宮，發送二0二六水果月曆。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

立委楊瓊瓔及台中市議員吳呈賢、吳建德七日前往大雅永興宮發送二０二六水果月曆，吸引大批鄉親排隊，四百多公尺長的隊伍從廟前一路延伸到巷口。拔得頭籌的為住在雅潭路的易先生，從清晨六時排第一位，向媽祖拜拜再耐心等候。

楊瓊瓔及吳呈賢、吳建德向媽祖祈求新的一年風調雨順、大家平安健康；隨後到廟埕與十多位里長合體發送一千份月曆，不到五十分鐘便被搶領一空。

楊瓊瓔多年來以水果月曆推廣台灣農產，十二個月份呈現四季盛產水果，不只是月曆，更像在替台灣土地做一本「農產寫真集」，大家每天翻日曆都能看到最甜美的當季鮮果。

楊瓊瓔笑說，「拍水果比拍人難太多！」光線、色澤、陳列角度全都要調到最完美，才能拍出水果的最佳狀態。