楊瓊瓔第三市場掃街拜票 巧遇「瓊瓔」同聲喊「一定要贏」

楊瓊瓔（左）第三市場掃街拜票，遇到熱情攤商楊媽媽（中），對方一見她便熱情打招呼，還拉著她說：「我女兒（右）也叫瓊瓔耶！」。（林弘笙攝）

為爭取代表國民黨參選台中市長，立委楊瓊瓔7日前往台中第三市場掃街拜票，沿途親切與民眾互動；過程中巧遇支持楊的攤商介紹女兒也叫「瓊瓔」，還有民眾熱情替她加油，現場充滿笑聲與支持聲浪。

楊瓊瓔7日前往南區第三市場掃街拜票，展現一貫親民作風。她沿途向攤商與民眾拜年問好，不僅送上與韓國瑜聯名的春聯，也贈送象徵「一元復始」的紀念品，現場氣氛熱絡。

掃街過程中，楊瓊瓔遇到熱情攤商楊媽媽，對方一見她便熱情打招呼，還拉著她說：「我女兒也叫瓊瓔耶！」楊瓊瓔笑著回應：「我媽媽也姓楊，你女兒也叫瓊瓔，真有緣！」3人隨即開心合照，楊媽媽還大喊：「一定要贏，瓊瓔要贏！」

掃街尾聲時，1位爸爸騎車載著2個兒子經過，驚呼：「是楊瓊瓔本人嗎？我要合照」，父子3人與楊瓊瓔合影時，爸爸高聲喊出：「挺妳到底，楊瓊瓔最讚啦」。

