楊瓊瓔籲增開列車加停台中 高鐵：逾99%班次均停靠

（中央社記者趙麗妍、黃巧雯台中31日電）台灣高鐵從明年2月起新增夜間班次，出現「不停靠台中站」的直達車。立委楊瓊瓔今天呼籲，台中站承載中部通勤需求應「加停」。高鐵公司表示，逾99%班次均停靠台中站。

台灣高鐵日前宣布，自明年2月2日起，每週增開夜間6班次南下列車，首度不停靠台中站，直達台南及高雄等模式。

國民黨籍立委楊瓊瓔透過文字稿表示，直達車可縮短北高區間時間，但若一刀切地排除台中停靠，將錯置交通運量、忽視台中高鐵運量需求，對整體公共運輸吸引力、節能減碳與道路壅塞治理都不利。

她強調，台中高鐵站為全線第二大旅運樞紐、且與台鐵新烏日站、捷運綠線三鐵共構，承載中彰投廣大通勤、就醫、就學與商務需求；要求新增班表應「加停台中」。

對此，台灣高鐵公司透過文字稿表示，台灣高鐵明年2月2日起，每週1134班次，僅5班未停靠台中站，超過99%班次均有停靠台中站。新增1985班次的前後5分鐘均有列車停靠台中站，提供往返台中的旅客充足的運能。

高鐵公司觀察晚間旅運需求，南部旅客在平常日北上商務活動若持續到較晚，會有更迅速自台北返回台南、高雄的需求。所以特別加開1985車次，以直達車模式運行，照顧南部旅客返家的需求。（編輯：黃世雅）1141231