楊瓊瓔臉書遭基層洗板 網友轟破壞團結：不要搞到下屆立委都選不上

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台中報導

國民黨中央於16日針對台中市長提名進行協調，有意爭取提名的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔均親自出席，但最終破局收場；楊瓊瓔並建議第2次協商延至2月以後再談。面對民進黨人選早已確定由立委何欣純出戰，引起許多藍營支持者擔憂，紛紛在楊瓊瓔的臉書發文下留言，盼能黨內團結並勸退，甚至還有人撂下重話「不要搞到下屆立委都選不上，就很難看」。

楊瓊瓔今（18）日臉書發文表示，一早天尚未亮就參與台中資訊盃公益馬拉松，和熱情的跑友們一起動起來。她昨日則至后里區農會馬鈴薯田，與小朋友互動，並赴大里仁化黃昏市場向鄉親懇託支持。楊瓊瓔表示，「我們會更努力，讓台中的每一個角落，都充滿希望與活力！」

「國民黨最不缺的，就是喜歡搞分化的人才，您且歇歇吧！」但在楊瓊瓔的每篇發文下，卻滿是勸退留言。網友表示「每一篇的留言都在勸退，妳到底有無自覺？」、「妳是好立委，但台中更需要團結」、「希望妳急流勇退，留下美名」、「鷸蚌相爭，漁翁得利」、「每篇都被勸退也是不容易！堅持要選更不容易」。

除了有網友在楊瓊瓔發文下留言「唯一支持江啟臣」，完全不給面子之外，更有甚者，有的網友甚至撂下重話表示「不要搞到下屆立委都選不上就很難看」、「硬要出來亂，以後政壇可能再也見不到楊X瓔三個字了」，揚言若楊瓊瓔執意參選，將不再支持、欲終結其政治生涯。

由此顯見，支持者對於國民黨遲遲未能確定台中市長人選，已感到相當焦慮。而台中市長盧秀燕日前也表示，盼能在1月底前底定人選，不希望一拖再拖，至於採取何種方式，她都予以尊重，但必須盡快拍板。

照片來源：翻攝自楊瓊瓔臉書

