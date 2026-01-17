楊瓊瓔自爆：延到5月提名說法出自江啟臣

▲楊瓊瓔今天參加梧棲農會的拔蘿蔔活動。（圖／楊瓊瓔提供，2026.01.17）

[NOWnews今日新聞] 國民黨中央黨部昨天舉行台中市長初選協商雙方仍無法達成共識，立法院副院長江啟臣會後向媒體表示，希望黨中央在月底以前能夠底定人選。立委楊瓊瓔今受訪時澄清「以拖待變」謠言，並指原是江啟臣因4月出訪行程、副院長職務變數等考量，希望黨提名時間在5月之後，「從5月突然碰一聲到1月底，我當然是非常錯愕」！但她會尊重黨主席鄭麗文曾公開宣布的、3月底前完成提名的規劃。

國民黨下屆台中市長提名陷入楊瓊瓔、江啟臣的「姐弟之爭」，藍營支持者為提名作業一拖再拖感到焦慮，連市長盧秀燕都公開對黨中央喊話，希望1月底能有結果。國民黨中央黨部昨天中午為兩人進行第一次協商，雙方並無共識，需另再擇期協調。會後江啟臣向媒體表示，希望黨中央在1月底前底定人選；至於用什麼樣公平公正的方式，他都尊重。

楊瓊瓔今（17）日上午參加梧棲農會拔蘿蔔活動時，媒體問及台中市長提名時程的爭議，澄清她並沒有「以拖待變」，並還原關鍵時序指出，去年12月7日台中黨慶活動後的相關餐敘中，立法院副院長江啟臣向黨內輔選要角提到，因4月出訪行程、副院長職務變數等考量，希望市長提名時程放在5月之後。她得知後基於黨內團結，才配合該節奏思考後續初選安排，而非單方面主張延後。至於「怎麼會突然從5月碰一聲到1月底，那我當然是非常的錯愕與驚訝」。

她透露昨天的協調「有的有共識、有的沒共識」，自己並不認為提名需要等到5月處理，既然黨主席鄭麗文與台灣民眾黨主席黃國昌皆有共識，希望3月底前完成各縣市提名，她也認為3月底是相對合適的時程；至於採用全民調或依黨公布的提名辦法，她都尊重黨中央規劃，靜待第2次協調會議的通知。

楊瓊瓔並對近來流傳的「台中市黨內內參民調」指出，昨天的協調會議中，國民黨秘書長李乾龍與組發會主委李哲華已向與會者清楚說明，黨內並未進行任何與台中市長相關的內參民調。她強調外界流傳並被討論的相關民調，來源、方法與結果真實性皆有待進一步釐清，籲民眾不要因不明資訊產生誤解，影響黨內團結與社會觀感。

