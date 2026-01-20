楊瓊瓔與江啟臣爭接班基層怕翻盤 藍委曝她要給抬轎者交待

立法院副院長江啟臣想出戰台中市長，但卡在與立委楊瓊瓔的「姐弟之爭」。（圖片來源／江啟臣臉書）

「民進黨候選人何欣純基層實力強勁，早已走透透，國民黨要加快提名作業。」藍營中部立委提醒，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔「姐弟之爭」協調卡關，在台中市長絕不能翻盤的壓力下，基層焦慮破表。

國民黨中央日前在第一次協調破局後，傳出楊瓊瓔認為不用急，可於3月再依提名機制決定即可，而江啟臣則是表達遺憾和失望，而大批網友則湧入楊瓊瓔臉書，留言「唯一支持江啟臣」，優勢選區逐步變調中。

反觀民進黨籍立委何欣純則好整以暇地表示，楊瓊瓔是強勁對手，對地方的熟悉度比江啟臣好，而江就繼續替立法院服務，「台中讓我來就好」。她並在台中市議會民進黨團幹部交接時，當著市長盧秀燕的面喊話，未來如當選市長會無縫接軌，「由我來普發現金」。

何欣純來勢洶涵，藍營提名卻陷牛步，當初盧秀燕與江啟臣爭取黨內市長提名初選時些微領先，江也帥氣表達力挺，黨內早已視江為「 內定接班人選」。

紅派同門之爭黑派中立，楊在老縣區占優勢

地方已率先表態挺江，藍營北屯區市議員參選人許育璿、南屯區議員朱暖英等多人都已掛起與江啟臣合體看板，就連民眾黨北屯區市議員擬參選人吳皇昇，也貼出與江的合體拜年照表態。

同時在外界民調或傳出的內參民調中，江啟臣的支持度，都遠遠超車楊瓊瓔，甚至有的多達30%。

接班氛圍明確，外界疑惑楊瓊瓔到底在堅持什麼？地方私下傳出不同版本，不過，一位藍委形容貼切，政治人物總是會想「更上一層樓」。

他指出，楊投入政治甚早，自1989年即選上省議員，曾任黨副秘書長，曾出任盧秀燕的副市長，勤跑地方，基層實力不弱，從政資歷相當久。

另一位藍營立委也稱，江、楊兩人同屬台中紅派，而紅派掌門人廖了以喬定李乾龍出任黨部秘書長，黑派看似較親楊，但也維持中立態度，同時江啟臣在台中市占優勢，而楊則對老台中縣區的經營，可說更為深入。

再協調未果走初選，盧秀燕因這原因難定「內亂」

他分析，或許楊瓊瓔認為自己可以打贏這場台中市長選戰，未來再協調，要看黨主席鄭麗文如何展現智慧，或以初選方式決定提名人選，無論如何，時程一定要快。

「黨中央沒有理由一定要勸退她。」鄭麗文則對此稱，如協調未果，會依據黨內規定進行初選，採70%民調、30%黨員投票。

江啟臣則回應，他為台中市民而戰的戰士，已經將基層的焦慮不安，以及盧秀燕期盼在1月底確定人選的建議，清楚明白地反映給黨中央。而對這場「內亂」，盧秀燕在手心手背都是肉的情形下，看似難已介入選調。

