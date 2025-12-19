楊瓊瓔與盧秀燕合體拜年 戶外看板祝福大家「馬年行大運」

立法委員楊瓊瓔今19日推出「馬年行大運」戶外看板，與台中市長盧秀燕同框。立委楊瓊瓔宣布投入明年下屆台中市長選戰，楊瓊瓔今日上午9點懸掛與盧秀燕一起拜年的看板壯大聲勢。

楊瓊瓔強調，近期已表達願依中國國民黨民主機制，投入台中市長黨內初選。大家都很關注他和江啟臣副院長的初選競爭，作為國民黨黨員和台中資深民意代表，一定尊重制度、接受市民檢驗，她表示兩人的目標一致都是要「讓台中更好」。

楊瓊瓔期盼馬年能與市長盧秀燕共同守護長者健康、孩童平安、青年展翅、企業興隆，讓每個家庭邁向更美好未來。楊瓊瓔說：「幸福、健康、台中好運加馬。」是她的行動承諾——把民意化為建設，讓幸福在台中持續發生。

(見圖)楊瓊瓔團隊指出，楊瓊瓔與盧秀燕合體拜年戶外看板，今日9點起，會在台中市各區域主要路口懸掛20面大型看板，楊瓊瓔與盧秀燕一起祝福大家「馬年行大運」。