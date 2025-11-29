楊瓊瓔表態參選台中市長後首度同框 盧秀燕：多加油

2026年九合一地方選舉在即，國民黨立委楊瓊瓔28日表態，將參加黨內的台中市長初選，並強調自己已經準備好了。在楊瓊瓔宣布參選之後，台中市長盧秀燕今（29）日首度與她同框，對楊瓊瓔表示，「恭喜、多加油」。

盧秀燕(中)、楊瓊瓔共同出席活動。(圖/中天新聞)

盧秀燕市長今天前往大里高中參加大里區農會創立105週年活動，在受訪時回應，國民黨人才濟濟，個個都是強棒，每一位想要爭取為台中市民服務都是好事，恭喜加油，並拉著手對楊瓊瓔說，「恭喜、多加油」。

針對媒體詢問為何選擇昨晚在臉書宣布參選台中市長初選，楊瓊瓔則在受訪時說，誠如盧秀燕市長說的，國民黨人才濟濟，大家希望台灣好，而且台中市在盧市長這幾年的打拼，以及台中市議會大家團結的力量下，台中市是一個國際科技宜居城市，所以希望在盧市長執政這些年累積的基礎上，希望好上加好。

楊瓊瓔。(圖/中天新聞)

楊瓊瓔表示，昨天因為是在清水有很多媒體朋友詢問，所以她才會在昨天晚上8點鐘正式向市民朋友報告，她準備好了。

楊瓊瓔說，誠如盧市長所說的，每一位都是人才，包括江啟臣副院長，是黨內非常好的同志。她指出，「我們姐弟一起努力，一起登山」，大家有共同的目標，也就是將盧秀燕市長打下的根基，好上加好，讓台中市繼續前進，更加的幸福。

