楊瓊瓔表態參選台中市長 盧秀燕牽手送祝福

台中市 / 綜合報導

台中市長選戰開打！國民黨台中立委楊瓊瓔在臉書表態參選2026年台中市長，喊話準備好了，今(29)日上午出席公開活動和市長盧秀燕同框，楊瓊瓔從政經驗豐富過去還曾被盧秀燕延攬當副市長，對此盧秀燕也送上祝福，過去曾被盧秀燕公開點名接棒的立法院副院長江啟臣，至今尚未表態，但他的假日行程下午要和台中市議員在豐原成立聯合服務處，地方布局先動起來，楊瓊瓔也喊話江啟臣姐弟一起努力讓台中更好。

出席公開活動緊跟在台中市長盧秀燕身邊，立委楊瓊櫻昨(28)日晚間在臉書發文表態角逐2026台中市長，稱自己已經準備好了，楊瓊瓔從政經驗豐富，擔任過2屆議員，7屆立法委員，還曾被盧秀燕延攬進市府擔任台中副市長，如今楊瓊瓔搶先表態盧秀燕也送上祝福，但對於有沒有屬意的台中市長人選則是笑而不答。

台中市長盧秀燕說：「國民黨人才濟濟個個是強棒，恭喜，加油，(謝謝市長)。」除了楊瓊瓔，立法院副院長江啟臣也傳出有意角逐台中市長，不過至今尚未表態，但從江啟臣假日行程中下午將和台中市議員古秀英，在豐原成立聯合服務處地方的布局也悄悄動起來，加上過去多次和盧秀燕同台，甚至被點名要接棒，營造出板上釘釘的接班人形象。

立委(國)楊瓊瓔說：「包括江啟臣副院長是我們黨內非常好的同志，我們姐弟一起努力，一起登山。」民進黨方面，立委何欣純確定披掛上陣，對於楊瓊瓔的表態，何欣純說並不意外，認為她會是一位強勁對手，立委(民)何欣純說：「楊委員是資深的立法委員，算是我的前輩，地方她跑得很勤。」藍營內出現雙雄爭霸的局面也牽動著初選機制，距離2026還有一年時間，隨著楊瓊瓔表態參選也提前引爆台中市長選戰。

