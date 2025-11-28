楊瓊瓔表態投入台中市長初選！江啟臣、何欣純回應了

立委楊瓊瓔(左)表態參加台中市長初選。(記者廖耀東攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕國民黨主席鄭麗文今(28)日至台中市清水區舉行座談會，喊話藍營要在台中繼續執政，台中市長盧秀燕與立院副院長江啟臣因和平專案在山區視察缺席，江啟臣由妻子劉姿伶代表出席，立委楊瓊瓔全程陪同。楊瓊瓔表示，已經準備好參加黨內市長初選；江啟臣說，相信黨中央會決定最強最優的候選人。

由於民進黨已宣布何欣純參選下屆台中市長，國民黨各界盛傳江啟臣或楊瓊瓔皆有意參選，楊瓊瓔表示，許多民眾勸進她參加黨內台中市長初選，她要告訴所有的台中市民朋友，已經準備好了。

廣告 廣告

江啟臣說，黨中央也已制定相關辦法，相信黨中央會在顧及黨內和諧團結，以及符合台中市民期待下，決定最強最優的候選人，讓台中市能繼續發光發熱、讓市民更幸福。

何欣純：不意外 會是強勁對手

何欣純說，對於楊瓊瓔的表態，她並不意外，因為楊委員夠資深、對地方熟悉，跑得很勤，在基層普遍認為楊委員地方有實力，所以，如果她出線代表國民黨參選市長，會是很強勁的對手。

立院副院長江啟臣認為國民黨會派出最強市長人選。(記者張軒哲攝)

立委何欣純(左二)已代表民進黨競選台中市長。(記者張軒哲攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

參戰台中市長拚初選！楊瓊瓔喊準備好了 同框「未來市長夫人」

藍營中市長選戰派誰迎戰何欣純？ 黨主席鄭麗文這樣說……

市長選舉倒數1年 何欣純玩諧音梗「純一冬」翻轉台中

見不到日政要PO舊照取暖被抓包 陳宥丞坐高市早苗辦公桌遭砲轟！

