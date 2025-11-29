楊瓊瓔表態選台中市長喊「姊弟一起登山」 江啟臣笑：我姊姊好多喔

記者陳思妤／台北報導

楊瓊瓔宣布選台中市長稱姊弟一起努力，江啟臣笑，「我姊姊好多喔」（圖／翻攝畫面）

國民黨立委楊瓊瓔表態爭取提名參選2026台中市長，今（29）日還說和立法院副院長江啟臣是姊弟，一起努力、一起登山。對此，江啟臣呵呵笑說，「我姊姊好多喔」。雖然未正式宣布參選，但江啟臣也透露，會陸續安排聯合服務處，服務故鄉是他的初衷也是榮譽，他會繼續做。

江啟臣尚未正式表態要選台中市長，而楊瓊瓔昨天宣布後，今天又稱，江啟臣是非常好的同志，「我們姊弟一起努力、一起登山」，有共同目標，在盧秀燕打下的根基好上加好，讓台中繼續前進，更加幸福。

廣告 廣告

江啟臣被問到此事，則是呵呵笑說，「我姊姊好多喔」。他表示，今天是他跟台中市原住民議員古秀英聯合服務處成立，去年才剛大選完，今年罷免投票才剛結束，此時此刻希望用行動來服務鄉親，做好服務、爭取建設對他而言是目前最重要的事情，成立聯合服務處就是把這個想法落實。

「其實我每天都在服務」，江啟臣指出，就像服務處成立一樣，可以擴大提升服務量能，尤其台中幅員廣闊，去年擔任立法院副院長後，很多議員希望成立聯合服務處，陸陸續續安排當中。他強調，聯合起來把服務做更好，市民過得好，台中才會好，「這是我們使命也是作為民代的義務跟責任」。

江啟臣提到，自己是政務官回鄉參選，很大初衷就是服務自己的故鄉，服務故鄉是初衷也是榮譽，他會繼續做。

江啟臣表示，服務故鄉是初衷也是榮譽，他會繼續做（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

台中市長選戰升溫！楊瓊瓔率先喊參選、江啟臣未表態…盧秀燕回應曝光

楊瓊瓔參選台中市長！鄭麗文讚像「小太陽」：有她的地方就充滿溫暖

盧秀燕握手加油！楊瓊瓔拚選台中市長：我和江啟臣「姊弟一起登山」

江啟臣有對手了？楊瓊瓔最新宣布「參選台中市長」：延續盧秀燕建設

