楊瓊瓔表態選台中市長 喊話江啟臣：一起努力

國民黨台中立委楊瓊瓔在臉書表態參選2026年台中市長，和黨內立院副院長江啟臣形成對決，上午她和市長盧秀燕出席大里區農會活動時，盧秀燕先送上祝福，楊瓊瓔表示，她和江啟臣是姊弟，會為台中市一起努力，至於將代表民進黨參選的立委何欣純則說，楊瓊瓔是一個很強勁的對手。

立委楊瓊瓔跟著市長盧秀燕參加大里農會105周年活動，一走進會場，就遇到將代表民進黨參選下屆台中市長的立委何欣純，兩人相互握手打招呼，先禮後兵，因為楊瓊瓔28號晚間在臉書發文表態，也要角逐2026台中市長。

立委（國）楊瓊瓔：「楊瓊瓔準備好了，我相信每一位誠如市長所說的，都是人才，包括江副是我們黨內非常好的同志，我們姊弟一起努力一起登山，我們有共同的目標，也就是將盧秀燕市長打下的根基，我們好上加好，讓台中繼續前進更加的幸福。」

楊瓊瓔強調她準備好了，擔任過兩屆議員七屆立委，還曾被盧秀燕延攬到市府，擔任副市長的她，從政經驗豐富，不過黨內還有一位市長熱門人選江啟臣，誰是適合人選？盧秀燕笑而不答，但先送上祝福。

台中市長盧秀燕：「國民黨人才濟濟，各個是強棒，每一位想要為我們爭取台中市民服務都是好事，恭喜加油。」

楊瓊瓔在會場中，和確定為民進黨披掛上陣的何欣純坐在同一排，但兩人中間隔了一個位置，何欣純說，楊瓊瓔會是一個強勁的對手。

立委（民）何欣純：「在基層走動都會聽到說，她地方非常有實力，我想如果她出線，代表國民黨參選市長，會是一個很強勁的對手，我一定會好好努力。」

2026年台中市長選舉，國民黨楊瓊瓔率先表態，外界也相當看好的立院副院長江啟臣，則是尚未表態，但他表示，相信黨中央會顧及黨內和諧團結，和市民期待的前題下，做出出最強、最優、最能帶領台中前進的候選人安排，藍營出現雙雄爭霸，牽動初選機制，2026台中市長選戰提前開打。

