即時中心／劉朝陽報導



曾任台中市副市長的現任國民黨立委楊瓊瓔，昨（28）日表示，已經準備好參加黨內市長初選，並稱許多民眾勸進她參選台中市長，而她則要告訴所有的台中市民朋友「已經準備好要參選了」。







國民黨主席鄭麗文於（28）日至台中市清水區舉行座談會，喊話藍營要在台中繼續執政，但台中市長盧秀燕與立院副院長江啟臣則因為在山區視察而缺席，立委楊瓊瓔則全程陪同。



由於民進黨已經宣布由何欣純參選下一屆台中市長，而國民黨的部分，各界盛傳立法院副院長江啟臣、楊瓊瓔皆有意參選。對此，楊瓊瓔則更進一步公開表示，會參加國民黨內台中市長的初選，意在與江啟臣一爭高下。

對此，江啟臣說，黨中央已經制定相關的辦法，相信會在顧及黨內和諧團結以及符合台中市民期待下，決定出最強、最優秀的候選人，讓台中市能繼續發光發熱、讓市民更幸福。



而綠營的何欣純則說「不意外」，並表示楊會是強勁對手。

何欣純續指，楊瓊瓔委員夠資深、對地方熟悉，跑得很勤快，基層普遍認為楊委員在地方有實力，所以，若由她出線代表國民黨參選市長，會是很強勁的對手。

原文出處：快新聞／楊瓊瓔表態「參選台中市長」 江啟臣、何欣純反應曝光

