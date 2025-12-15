楊瓊瓔要中央補人補車清運廚餘 環境部：台中問題市長應面對

〔記者楊媛婷／台北報導〕廚餘養豬於2027年落日，明年為轉型期，但仍禁用民生廚餘，國民黨立委楊瓊瓔今(15日)稱台中有8千多棟社區大樓過去由養豬戶載運廚餘，已面臨廚餘無處去，環境部回應，除社區透過清運業者處理，縣市會透過加徵水費來處理家戶廚餘，台中首長應面對該問題。

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，雖疫情僅限單一案場，因廚餘為疫情主要傳染源，農業部宣布，國內禁用廚餘到年底，明年起為廚餘養豬轉型期，廚餘養豬場可有條件使用事業廚餘、動物性下腳料、植物性廚餘等，後年起則僅可用植物性廚餘，其餘廚餘則全面禁用，環境部表示，到年底前環境部會補助地方政府清運費用，廚餘也只能送到指定處所。

立院今邀農業部、環境部報告「2027年全面禁止廚餘養豬」，楊瓊瓔質詢指出，台中有8千多棟住戶大樓過去廚餘都是靠養豬戶清運，隨禁用家戶廚餘政策實施，地方都不知所措，並指出台中環保局、清運業者等都量能都已滿載，主張要中央要補助台中地方清運人員、垃圾車。

環境部次長沈志修指出，地方政府可針對家戶廚餘因地制宜方式處理，也指出地方既然有加徵垃圾費，就要處理廢棄物去化處理的問題，楊瓊瓔則聞言不滿認為中央要提方案補貼地方，沈志修則罕見嗆辣回應，如果其他縣市有處理家戶廚餘好的措施，台中可以學習，也表示台中的問題，應該是台中市長盧秀燕要面對。

沈志修進一步指出，社區大樓過去處理廚餘還有2大方式，一是地方政府可透過加徵水費方式，透過多收的費用由環保局清潔隊清運社區廚餘，或社區可委託清運業者處理，強調關於廚餘處理問題，是中央跟地方都要一起面對。

國民黨立委鄭正鈐則在質詢時引用「上下游」媒體日前一篇讀者投書稱屏東路邊堆滿廚餘桶，認為小吃店有廚餘處理壓力，沈志修則表示，屏東環保局清查後，這些桶子裡面裝的不是廚餘，而是拿來醃鹹菜，小吃店業者會將這些桶子擺在店面前則是為避免民眾停車，屏東環保局已前去取締查驗，鄭正鈐聞言則表示該媒體是否報導假新聞，沈志修則回應確實為不實報導。

