楊瓊瓔要求明年增班直達車「應加停台中」 高鐵：每週1134班僅5班未停

台灣高鐵日前宣布明年2/2起再增班，每週增開夜間時段6班次南下列車，其中1985車次從雙北直奔台南、高雄，是首度「不停台中站」的列車，卻引發國民黨立委楊瓊瓔質疑，認為台中站作為全線「第二大站」不應被跳過。對此，高鐵今（12/31）回應，新班表每週1134班次僅5班未停台中，且該班次前後5分鐘均有列車停靠台中站，提供往返台中的旅客充足的運能。

高鐵公司因應旅客需求，29日宣布自明年2/2起增開班次，考量增班時段已近深夜，因此採用彈性化的停靠模式。1985車次為每週一至週五晚間10時自南港站發車，停靠台北及板橋站後不停靠台中站、直達台南站後至左營站，讓台北至台南間行車時間縮短至83分鐘、台北至左營間則為95分鐘，提供台南、高雄二地旅客更快、更多的選擇。

對此，立委楊瓊瓔質疑，高鐵台中站是全線第二大站，還與台鐵新烏日站、捷運綠線三鐵共構，承載中彰投廣大通勤、就醫、就學與商務需求，認為任何增班方案都應將台中納入核心節點之一，希望高鐵能把握此原則「不能走鐘」，並要求新增班表應加停台中。

對此，台灣高鐵說明，明年2月2日起，每周1134班次，僅5班未停靠台中站，超過99％班次均有停靠台中站，且新增1985班次之前5分鐘及後5分鐘均有列車停靠台中站，提供往返台中的旅客充足的運能。

台灣高鐵表示，觀察晚間旅運需求，南部旅客在平常日北上商務活動若持續到較晚，會有更迅速自台北返回台南、高雄的需求，所以這次特別加開1985車次，以直達車模式運行，照顧南部旅客返家的需求。

