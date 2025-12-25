楊瓊瓔親征、江啟臣缺席！經濟委員會考察斥資近90億台中會展中心 市府預告：明年3月正式開幕

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台中報導

立法院經濟委員會24日邀集經濟部、台中市政府及中華民國對外貿易發展協會等單位，前往台中國際會展中心進行實地考察，志在參選台中市長的經濟委員會召委楊瓊瓔親自出席、立法院副院長江啟臣雖有派出代表但本人缺席。

經濟委員會考察斥資近90億打造的台中會展中心，楊瓊瓔說，將打造全國規模最大的展覽園區，帶領台灣隊搶攻國際訂單。（圖／市府提供）

台中市副市長鄭照新說明，台中為中台灣重要的產業與消費重鎮，對國際級會展空間需求殷切。市府自籌89億元興建台中國際會展中心，自今年8月21日點交外貿協會進行裝修及營運後，已於10月啟動試營運，進行展館壓力測試，預計明年3月全館正式開幕，屆時可發揮「前店後廠」的主場優勢，帶領產業迎接國際商機。

鄭照新強調，透過試營運才能及早發現問題，市府將與外貿協會攜手解決相關改善事項；產業所提出如門高、載重、地坪設計等展場建議，也已請代辦機關建設局納入二期展館設計中審慎評估。

楊瓊瓔則指出，一期東側展館工程由市府自籌新台幣89億元興建，今年10月試營運；二期西側展館則爭取行政院支持，經費由原規劃的42億元提高至60億元，拍板於116年4月開工、119年11月完工。未來西側展館約可設置2100個攤位，結合東側展館後，合計可提供約4460個攤位，將打造全國規模最大的展覽園區，帶領台灣隊搶攻國際訂單。

立委廖偉翔也於會中提出，建議市府研議租金優惠或參展補助方案，降低業者進駐新館門檻，並透過立體通廊與天橋系統完善會展園區動線，同時於二期規劃中預留未來擴充的彈性空間。

經發局補充，外貿協會目前裝修進度已達62.7%，進入收尾階段，並同步進行消防、吊點及電梯系統測試。明年已預約52檔展覽、30場活動及266場會議，並成功吸引多場專業展覽移師會展中心舉辦，商機可期。另由經濟部與臺中市政府合作開發的二期會展中心，代辦機關建設局也已啟動相關前置作業，預計115年完成設計、116年正式動工，目標於119年底完工。未來一、二期展館合計可提供室內外4460個攤位，將進一步提升臺中在全球會展舞台的能見度，深化在地產業與國際市場的連結。



