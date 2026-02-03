楊瓊瓔說若盧秀燕更上一層樓 許多人是樂觀其成
記者徐義雄／台中報導
外傳市長盧秀燕訪美被解讀為「赴美面試」、重啟「爭奪大位」起手式。楊瓊瓔三日表示，大家不用想太多，城市外交本就是市政工作的延伸，也是非常重要的一環。
國民黨主席鄭麗文日前多次談及兩岸破冰，外界關注盧市長訪美是否也是實踐所謂「親中又親美」路線。
楊瓊瓔說，美國是台灣堅定的民主盟友，訪美交流是深化彼此信任與合作，這是理所當然；兩岸關係上，希望能降低敵意、透過對話取代對抗，這是為了保護人民的安全。
楊瓊瓔認為，大家真正關心的其實就是「和平」與「繁榮」。對盧市長與國民黨而言，標籤並不重要，重要的是採取「務實、平衡」的路線。
楊瓊瓔強調，這不是為了呼應誰的口號，而是為了台灣好、為了台中好，不希望看到選邊站導致的衝突，而是希望左右逢源，在國際上交朋友、在區域中維持穩定，這才是中間選民與多數民眾期待看到的成熟態度。
楊瓊瓔出席太平區農會尾牙團拜活動，農會三長表態力挺，前往太平菜市場掃街拜票、懇託支持。
