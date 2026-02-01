楊瓊瓔豐原市場拜票 盼女力接棒顧好基層勞工與市民

國民黨立委楊瓊瓔今（1）日清晨前往豐原果菜市場及豐原第一市場拜票，她透露豐原果菜市場的中央廊道遮雨棚與冷藏設備，是她這幾年協助爭取2,363萬元經費才完成的建設。國民黨2026台中市長提名「姐弟之爭」將於2月6日進行第二次協商，楊瓊瓔強調若有機會以女力接棒，一定會顧好每一位基層勞工與市民。

立委楊瓊瓔赴市場拜票。（圖／楊瓊瓔臉書）

楊瓊瓔在臉書表示，天還沒亮豐原果菜市場就已經熱鬧開張，她則在早上7點準時報到，在新建好的中央廊道遮雨棚下，一攤一攤向行口大哥、大姐問早，看到大家不用再日曬雨淋，心裡真的很欣慰。她進一步說明，豐原果菜市場這座中央廊道遮雨棚與冷藏設備，是她這幾年協助爭取2,363萬元經費才完成的，因為她深知市場攤位就是一個個家庭的飯碗。

楊瓊瓔隨後轉往豐原第一市場，在葫蘆里王彥閔里長陪同下，沿路收到菜頭、青蒜的好彩頭，也聽見婆婆媽媽對孩子教育、長照托育的擔憂。她認為，台中不能只拚大型建設，更要把長照、托育這些看不見卻最重要的服務做好。

楊瓊瓔強調，在盧秀燕市長打下穩健基礎之後，若有機會以女力接棒，一定會一步一腳印，顧好每一位基層勞工與市民朋友，讓台中的幸福好還要更好。

