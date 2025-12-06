楊瓊瓔質疑封小紅書政治操作 要求公開1706件詐騙案證據

內政部警政署4日宣布，將依據詐欺危害防制條例第42條對小紅書APP發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間1年。刑事局表示，小紅書在台用戶逾300萬人，國安局資安檢測15項指標全數不合格，且自113年迄今涉入1706件詐案。對此，立法委員楊瓊瓔批評內政部科技治理荒腔走板，質疑決策背後恐有政治考量。

國民黨立委楊瓊瓔。（圖／楊瓊瓔臉書）

楊瓊瓔在臉書貼文指出，刑事警察局拿只能檢測手機App的工具MobSF去測試雲端的大型語言模型，並據此發布不合格示警。她表示，在其團隊求證時，刑事局稱僅使用MobSF，事件曝光後又改口有第二階段工具，說詞反覆讓政府公信力大打折扣。楊瓊瓔認為，這種專業缺失與試圖遮掩的態度已是危險警訊。

內政部宣布封鎖小紅書1年。（圖／美聯社）

楊瓊瓔進一步質疑，在技術瑕疵尚未釐清前，內政部就鎖定年輕人常用的小紅書揚言封鎖。她引用數據指出，去年全台27萬件詐騙案中，小紅書僅佔0.6%，政府不抓真正的詐騙大本營，卻挑20到40歲青年創作者與小型商家賴以維生的平台開刀，在證據不明下直接斬斷年輕人的生計與機會。

楊瓊瓔強調，真正的防詐核心應是追金流、拆詐團、破假帳號，絕非簡單粗暴地把整個平台封掉。她批評這種以禁令取代治理的懶惰手段，是科技治理最危險的歧途。楊瓊瓔強烈要求政府必須公開所謂1706件案件的具體分類與關聯證據，並說明決策是否經過跨部會審查，表示將繼續在立法院嚴格監督。

