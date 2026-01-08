楊瓊瓔走訪一點利黃昏市場 承諾改善市場環境

國民黨台中市長初選參選人、立委楊瓊瓔走訪北屯區一點利黃昏市場。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

國民黨台中市長初選參選人、立委楊瓊瓔七日下午走訪北屯區一點利黃昏市場，許多攤商送上新鮮蔬果、招牌點心與熟食，祝選戰順利，有人熱情邀她試吃自家商品。楊瓊瓔詢問經營狀況與實際需求，市場是城市的心臟，攤商是城市的脈搏，基層的聲音最真實，若有機會擔任市長，改善市場環境、提供更多資源，每位攤商生意更加興旺。

楊瓊瓔走進市場便「開心逛起來」，沿途化身最佳代言人，主動幫攤商推銷推薦饅頭、紅豆餅、炸物、雞鴨剁盤、水餃與各式米食小吃，走到魚產攤、雞鴨豬牛肉攤、蔬菜攤、熟食與點心攤位，向民眾介紹，笑說「這裡什麼都有，就像自家廚房一樣」。

水果攤老闆說，「楊委員來逛我們市場，感覺她很親切，還幫我們介紹商品，我們一定支持！」熟識的蔬菜攤商準備當季新鮮青蔬送給她，祝選戰順利、人氣長紅。

楊瓊瓔走訪每一攤位，親切與攤商握手、寒暄，關心生意狀況，詢問經營困難與實際需求。不時停下腳步傾聽攤商心聲，從人潮動線、停車問題到環境整理，一一記在心裡。

楊瓊瓔表示，「每一位攤商、每一位市民的笑容，都是我繼續努力的最大動力。市場不只是買菜的地方，更是城市最有人情味的生活空間。」

若有機會擔任市長，強化基礎設施、增設停車空間、改善環境清潔與公共安全，攤商做生意更賺錢、市民消費更便利。