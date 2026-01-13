楊瓊瓔跨區掃街氣勢如虹

國民黨台中市長初選參選人、立委楊瓊瓔前往西區向上市場掃街拜票。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

國民黨台中市長初選參選人、立委楊瓊瓔十三日上午前往西區向上市場掃街拜票，向市民懇託支持她代表國民黨參選台中市長。不少支持者到場力挺，市場內氣氛熱絡，沿途傳出「凍蒜」、「市長好」的加油聲。

向上市場上午時段人潮絡繹不絕，楊瓊瓔展開徒步掃街行程，逐一向蔬果攤、肉品攤、熟食攤與小吃攤的攤商與民眾問候致意。

不少攤商一眼就認出她，主動放下手邊工作上前握手寒暄，有人拿出手機合影留念，現場互動熱絡。

許多支持者表示，「楊瓊瓔雖然不是我們這一區的立委，但她當過副市長，很接地氣，也很了解台中市政」。

向上福德宮主委鄭靜吟到場為楊瓊瓔加油打氣，與熱情攤商致贈米糕、蛋糕、蘋果及火龍果等象徵好兆頭，祝福「步步高升、紅紅火火」，當選台中市第三位女市長。

楊瓊瓔沿街發送文宣，展現親民本色，「秒變叫賣姐」上身，沿路幫忙攤商推銷衣帽、鮮魚、蔬果、花生糖等商品，不時拿起商品向路過民眾熱情介紹，引來不少笑聲與掌聲，也替市場帶動買氣，讓原本就熱鬧的市場氣氛更加沸騰。攤商笑說，「她不只來拜票，還順便幫我們做生意」。

楊瓊瓔指出，市場最能反映庶民經濟與民生需求，自己從政多年，堅持「站在第一線聽聲音」，過去擔任三五八天副市長，對台中市政運作相當嫻熟。若有機會承擔更大的責任，基層的需求放在市政最優先的位置，有決心也有能力，為台中拚一個更有感的未來。