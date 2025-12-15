楊瓊瓔邀他進競總 江啟臣：提名請黨中央多費心

立法院副院長江啟臣請國民黨費心，處理台中市長參選提名事宜。(記者黃旭磊攝)

〔記者黃旭磊／台中報導〕立法院副院長江啟臣14日鬆口，將「全力爭取黨內提名」明年(2026)台中市長，率先表態的國民黨立委楊瓊瓔，昨天邀江啟臣加入競選團隊，民進黨立委何欣純已獲綠營提名參選，何欣純今天質疑，他們(國民黨)內部會不會要江辭職(立院副院長)？對此，江啟臣回應說，黨內(提名)機制要請黨中央多費心。

江啟臣宣布爭取國民黨台中市長提名後，今天上午至西屯區參與「水湳轉運中心增設國道客運專用道可行性研究」地方說明會，被地方人士視為參選起手式，江啟臣進入會場前，媒體提問楊瓊瓔說可以加入她的競選團隊，江啟臣答問說，黨內機制要請黨中央多費心。

媒體再問綠營有意見，(立院)副院長要辭有時間點嗎？江啟臣答問說，連提名都還沒決定，都是以後的事，現在是以行動展現服務台中旗艦城的決心，至於黨內機制有勞黨中央費心。

