楊瓊瓔：基層飛官連防寒飛行衣都沒有 要求賴政府說明錢花到哪去

空軍飛行員辛柏毅上尉6日晚間自空軍花蓮基地駕駛F-16V戰機在外海失事，疑跳傘後失聯。國民黨立委楊瓊瓔今（7）日批評，根據國防部公開資料顯示，該型戰機至今仍未全面安裝關鍵性的自動防撞地系統（Auto-GCAS），任務電腦（MMC）亦曾發生異常情形，更令人難以接受的是，第一線飛行員竟然連最基本的防寒飛行衣都未配發。在高空、夜間、低溫等高風險條件下執行任務，這樣的裝備落差，直接關係飛官的生命安全。

國民黨台中市立委楊瓊瓔。（圖／楊瓊瓔辦公室）

楊瓊瓔表示，國防部今日對外說明相關狀況後，不僅未能平息外界疑慮，反而進一步暴露我國在軍備裝備與飛行安全保障上的重大缺失。近年來不論是國防特別預算或常規國防預算，金額皆持續攀升，軍購動輒數千億元，相關款項也早已編列、核定甚至支付完成，但在最關鍵的「人命安全」與「基本裝備」上卻出現如此荒謬的缺口，令人質疑國防預算的執行與管理是否嚴重失靈。

楊瓊瓔進一步表示，依照國防部的說法，僅「希望」能在明年取得防寒飛行衣，這種模糊、消極、毫無時程保證的回應，完全無法讓社會與官兵安心。若相關經費早已編列，為何裝備卻遲遲無法到位？問題究竟出在採購流程、行政怠惰，還是預算根本沒有用在該用的地方？

楊瓊瓔指，防寒飛行衣不是福利、不是奢侈品，而是飛行員在極端環境中執行任務的基本生存裝備。在自動防撞地系統尚未全面安裝、關鍵任務電腦仍有疑慮、基層裝備又嚴重不足的情況下，卻要求飛官持續執行高風險訓練與任務，這不僅違背最基本的安全原則，更暴露出政府在國防裝備管理上的嚴重荒腔走板。

「政府要預算的時候動作很快、說詞很急，但真正攸關官兵生命安全的裝備，卻一再延宕。」楊瓊瓔強調，這樣的現實不僅讓人民無法接受，更讓站在第一線的國軍弟兄感到心寒與無力。她要求國防部必須對軍購預算的實際流向、裝備延宕的原因與責任歸屬，向國人與官兵做出清楚、具體的交代。

