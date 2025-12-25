楊瓊瓔、江啟臣上演「姐弟之爭」！藍營台中市長喬不攏 學者提2模式解套：進逼綠軍

國民黨台中市長2026選戰，目前的人選未定，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔上演「姐弟之爭」，外界關注最終誰會出線。對此，文化大學廣告學系專任教授鈕則勳在臉書發文表示，藍營台中獲黨內多人角逐賽局的解套方法，可以參考這2種模式，以免搗亂整體選戰布局。

下屆台中市長選戰，立法院副院長江啟臣已在台中各區懸掛多面與台中市長盧秀燕合照的大型看板，「全力爭取黨內提名」。江啟臣日前接受專訪時表示，8年來都一直在準備，每天服務自己的故鄉，會照自己的節奏，也沒有受到什麼其他多大的影響，「如果宣布不選，才會是比較大的新聞」。

廣告 廣告

不過相比於民進黨已拍板由立委何欣純出戰2026台中市長，國民黨台中市長人選尚未確定，不僅江啟臣想選，藍委楊瓊瓔也有意角逐。楊瓊瓔受訪時曾表示，黨內機制就是先協調，若好好討論不成，再依黨的機制進行初選，自己會用市政願景、執行力爭取選民認同。

對此，鈕則勳分析，以內部情勢複雜的台中市來說，若也循「陳以信模式」最後由江啟臣出線，則仍需搭配2022年民進黨提名的「蔡其昌模式」才能確保綠營無法見縫插針與政治操作。因為當時蔡其昌擔任立法院副院長，黨內除了蔡其昌之外，也有其他競爭對手，綠營藉由黨內先協調，將蔡其昌定於一尊後，才於適當時機徵召參選台中市長，就是為了防堵過早提名，讓藍軍攻堅副院長職務，搗亂整體選戰佈局。



鈕則勳表示，現在台中的情況就如2022年的民進黨，江啟臣擔任立法院副院長，所以國民黨徵召的時間須要有一定的彈性，主要關鍵在於人選較早「定於一尊」即可；否則綠營勢必藉攻堅副院長職務，也可能藉機挑撥藍白合作，削弱藍營內部團結、牽制選舉細部規劃。鄭麗文現今已具協調能力，藍軍也順勢啟動提名，南二都或有以逸待勞的可能，若能進一步搞定台中這一局，相信選情更能倒吃甘蔗，產生對綠軍步步進逼，直搗黃龍之氣勢，主導戰局。

更多風傳媒報導

