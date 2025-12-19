楊瓊瓔、江啟臣台中看板戰開打 市黨部曝協調中：不希望走到初選

為爭取黨內市長人選提名，江啟臣、楊瓊瓔的「看板戰」正式開打。（楊瓊瓔提供）

為爭取黨內市長人選提名，江啟臣、楊瓊瓔的「看板戰」正式開打。（民眾提供）

台中百里侯之爭剩下1年，藍營包括江啟臣、楊瓊瓔先後表態爭取提名，昨、今更先爭相掛上與市長盧秀燕合體看板，除了互別苗頭外，選情瞬間加溫，「網內互打」逐漸白熱化，是否影響提名時程？國民黨市黨部主委蘇柏興指出，黨中央正積極協調中，會邀集江、楊坐下來好好談，盡量不要走到初選這一步。

楊瓊瓔上月搶先表態要透過黨內初選爭取市長人選提名，江啟臣日前也鬆口也會積極爭取提名，由於台中市長盧秀燕治理城市政績卓越，江、楊都打出延續盧的政績繼續建設大台中。江啟臣昨日搶先掛上與盧秀燕合體看板，楊瓊瓔也不惶多讓，今日陸續掛上與盧秀燕合體看板，雙方互別苗頭。

廣告 廣告

「看板戰」正式開打，藍營兩強爭取提名暗潮洶湧，「姊弟登山，彼此扶持」隨著選戰逼近，似乎已轉成「姊弟登山，各自努力」，是否影響提名時程？國民黨市黨部主委蘇柏興表示，目前黨中央進行協調中，會邀集江、楊坐下來好好談，以和諧為主，找出平衡點，盡量不希望走到初選這一步。

【看原文連結】