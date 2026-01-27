楊瓊瓔、江啟臣同台運動會開幕式 互動曝光

立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔同框近半小時。（李京昇攝）

立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔都有意爭取參選下屆台中市長，2人今天共同出席台中市中等學校運動會開幕儀式，2人並肩聊天、寒暄數分鐘後，各自上台致詞，隨後在聖火儀式後，江才先行離席，楊、江同框近半小時，雙方幕僚也強調2人仍是姐弟情誼。

江啟臣、楊瓊瓔今天早上9時先後台中市中等學校運動會開幕儀式，2人一前一後抵達現場，接著在主辦單位安排下並肩而坐，2人便開始交頭接耳數分鐘，儀式開始時才無互動，並各自上台致詞。

隨後2人觀禮開幕儀式，共同參與升會旗、唱國歌，同台將近半小時，儀式結束後，江啟臣先行離開，並與楊握手後離席。對於外界傳聞兩人協商破局後關係鬧僵，雙方幕僚都稱仍是姐弟情誼、良性競爭。

