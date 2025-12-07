楊瓊瓔、江啟臣誰選台中？鄭麗文稱：一定會提出「最強人選」

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

藍委楊瓊瓔11月28日宣布表態爭取競選台中市長，恐與立法院副院長江啟臣進行一場正面對決。針對黨中央後續提名作業進程，國民黨主席鄭麗文今（7）日前往台中出席市黨部黨慶活動時表示，「不管是楊瓊瓔與江啟臣，都曾經是我的戰友，手背都是肉，相信本黨一定會做好協調工作，圓滿替市民提出最優秀且強的候（參）選人」。





今早11時，鄭麗文前往中央公園，出席台中市黨部黨慶活動，包含台中市長盧秀燕、江啟臣、楊瓊瓔、藍委黃健豪等人出席，而鄭麗文也在活動中短暫接受媒體聯訪。

記者提問，針對楊瓊瓔與江啟臣恐在國民黨內爭取競選台中市長，請教未來如何協調？對此，鄭麗文指出，「不管是江啟臣還是楊瓊瓔，都曾經是我的戰友，都是好同事，也都是非常優秀的立法委員，對台中長期奉獻跟付出有目共睹」。

她相信，國民黨一定會做好相關的協調與溝通的工作，將非常圓滿幫台中市民提名一個最優秀、最強的候（參）選人。





