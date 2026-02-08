楊瓊瓔 程序站得住腳 結果自然能服人

年關將近，東興市場採買人潮絡繹不絕，叫賣聲此起彼落，楊瓊瓔逐攤拜票。(記者徐義雄攝)

記者徐義雄／台中報導

台中市長盧秀燕認為三月底再辦民調恐怕過晚，國民黨台中市長初選參選人楊瓊瓔八日說，提名制度與時程既然由黨中央確立並對外說明，尊重黨中央決定，依照既定機制走完程序，強調公平、公正、公開、透明比速度更重要，「程序站得住腳，結果自然能服人」。

年關將近，東興市場採買人潮絡繹不絕，叫賣聲此起彼落。楊瓊瓔在服務團隊陪同逐攤拜票。

盧秀燕認為三月底才進行民調恐影響選戰布局。

楊瓊瓔表示，提名機制是由黨中央主導協調，相關制度與時程已清楚對外說明，參與協調的各方正式簽署相關協議。

選舉過程中，速度固然重要，但公平、公正、公開、透明更重要，「只要程序站得住腳，結果自然能服人，也才能真正凝聚團結，為接下來的選戰打下最穩定的基礎。」大家都在同一套制度下競爭，遵守規則，才是對支持者與市民最大的負責。

楊瓊瓔強調，無論最終提名結果如何，會以大局為重，團結黨內、守住台中，讓市民看到國民黨是一個有制度、有準備，有責任感的政黨。