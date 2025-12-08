楊瓊瓔：與江啟臣是「姊弟爬山互相扶持」 誰出線都會團結一致

〔記者林欣漢／台北報導〕台中市長擬參選人楊瓊瓔今日接受廣播節目《POP撞新聞》專訪時表示，她已經準備好投入國民黨台中市長初選，期望在台中市長盧秀燕建立的根基上，讓台中好上加好。被問到是否有評估能贏過立法院副院長江啟臣，楊瓊瓔說，由市民決定，她一定全力以赴。楊強調，她和江啟臣是「姊弟爬山，互相扶持」，黨有黨的機制和規劃，會透過公平公正的機制，最後無論誰出線，都會團結一致，因為共同的目標都是讓台中更好。

楊瓊瓔表示，她從政30多年，23歲就參加省議員選舉，凍省後轉換跑道到立法院，並擔任盧秀燕358天的副市長，再回到立法院，這次是經過深思熟慮以及地方鄉親的支持，她真的非常感動，大家的熱烈勸進，所以她決定爭取國民黨市長提名，這不是為了個人職務，而是為了整個台中的發展，讓盧秀燕打下的美好基礎能好上加好。

楊瓊瓔指出，這30幾年來她看到台中市從原來的原縣區到升格後的直轄市，在盧秀燕的努力下，已經有國際都市的基礎，還在「登大人」，因此現在是重要的時刻，必須要再畫龍點睛，需要一個懂中央預算跟地方行政眉角的人，而自己非常瞭解台中市的運作和公務體系，未來若有機會，她可以馬上上手。

楊瓊瓔表示，她有跟盧秀燕講過參選一事，兩人從省議員到立法院時代，都是非常好的姊妹，而且盧秀燕對每一個人都非常疼惜，不管是江啟臣或自己，盧秀燕都非常鼓勵。

對於主持人黃暐瀚問及和江啟臣的競爭，楊瓊瓔表示，兩人在立法院並肩作戰，台中隊都是一致的，彼此風格最大的不同在於江啟臣在國際外交、國防領域、宏觀論述非常專精，而自己則擅長全天候的待命服務、行政經驗和對市政的嫻熟度，她是唯一選過5次原台中縣大選區，並擔任過台中市副市長，還有資深經濟立委的歷練，能提供未來在地產業的協助。

楊瓊瓔表示，國民黨主席鄭麗文和盧秀燕都公開說過，依照國民黨的機制公平競爭，國民黨人人才濟濟、各有專長，黨有黨的機制。可以是姐弟爬山，互相扶持，彼此尊重，在競爭過程中激勵出候選人最佳的樣態，同時可以提早檢視各方的缺點和補足，讓市民得到更好的候選人。

至於民進黨的台中市長參選人何欣純，楊瓊瓔表示，何欣純跟他們在立法院都是台中隊，大家一起奮鬥，何欣純也非常努力，在屯區耕耘非常用心，但這次選舉不只是選個人特質，更是對執政黨信任度的投票。

楊瓊瓔在專訪中透露對盧秀燕的期望「應該可以承擔更大的責任」，黃暐瀚好奇盧秀燕未參選國民黨主席，會否影響2028參選總統？楊瓊瓔表示，盧秀燕對國民黨相當團結且支持，「盧秀燕有她的智慧」。

