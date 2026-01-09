楊登嵙預測2026：藍白綠選舉火氣大 台灣恐面臨暴雨、乾旱挑戰

生活中心／賴俊佑報導

命理老師楊登嵙預測2026年國際經濟及天災人禍(圖／資料圖）

命理老師楊登嵙預測2026年國際經濟及天災人禍，他表示2026年歲次丙午年，丙為火，火(赤)馬年，天干、地支都是火，而且是陽火，火非常大，比2025年還大，不僅有爆炸、戰爭、火災、地震，就連政治都火氣很大，更直指2026年九合一選舉「藍白綠政治『火』氣會相當大」。

楊登嵙：台灣面臨暴雨、乾旱挑戰

楊登嵙表示，2026年要注意生物、病菌、病毒等流行疫情大爆發，小心一發不可收拾，動物引發的流行疫情也要小心預防；以色列、哈瑪斯戰爭已導致雙方超過 4 萬人死亡。俄羅斯、烏克蘭戰爭2022年2月持續至今，兩軍傷亡超過60萬人，後續還有中東等地區大小戰爭、衝突，到西方國家旅遊要注意安全，「中國軍演火力也會加大，但不至於引發戰爭」。

楊登嵙表示，火太大，土會成焦土，土為土地、不動產，反映物價波動，不動產持平，下跌幅度不大，政府有打房政策及社會宅政策，無上升力道，交易很不熱絡，附近有重大建設除外，地球板塊運動及火山爆發引發5級的地震會很多，下雨期間避免到山上，以免發生危險。

楊登嵙表示，水火沖，極端氣候變化，正導致全球發生更頻繁、更劇烈的災害，包括極端高溫、熱浪、乾旱、毀滅性洪災、超級颱風、野火及海平面上升等，嚴重衝擊人類生命財產、生態系統與全球糧食安全，台灣也面臨暴雨、乾旱、海岸淹沒等雙重挑戰。

楊登嵙：景氣趨緩上升 2類股有不錯表現

經濟和股市方面，楊登嵙預測，經濟景氣到達谷底而趨緩上升，但反彈力道疲軟，投資股票宜保本穩定、期貨要小心謹慎，步步為營，經濟回穩但仍不強勁，「火及木之類股不錯，要逢低承接，火：AI人工智慧及相關設備、高科技所需化學藥劑、軍工。木：老人疾病、慢性病及癌症等生技藥品、醫學手術相關生技、綠能、儲電、ESG節能減碳，火剋金，金耗損，金類股不佳，金:高價汽車、3C電子產品、奢侈品消費、傳統機械產業」。

