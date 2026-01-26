楊登嵙預測2026：9合1選舉「火氣大」！
生活中心／李筱舲報導
知名命理老師楊登嵙，每年年初皆會對新的一年做出預言。他指出，2026年歲次丙午，因「丙」屬火，故為「赤馬年」。由於天干、地支皆屬陽火，預示今年的「火」勢極旺，許多與火相關的意外及事件恐頻傳；他甚至直言，今年底的九合一選舉，藍白綠陣營的政治「火氣」將會相當猛烈。
楊登嵙老師指出，2026年歲次丙午，因「丙」屬火，故為「赤馬年」，預示今年的「火」勢極旺。（圖／翻攝自臉書粉專《名門易理楊登嵙博士》）
楊登嵙示警火年意外頻傳！意外、天災、疫病夾擊
楊登嵙老師分析，今年受到強大「火」屬性的影響，如爆炸、戰爭、火災與地震等意外發生的機率將提高。此外，極端氣候引發的高溫、乾旱、毀滅性洪災、超級颱風及野火，將嚴重衝擊人類生命財產，台灣亦可能面臨暴雨、乾旱與海岸淹沒等挑戰。楊登嵙也提醒，火年需警惕生物病菌及流行疫情的爆發，一旦發生恐一發不可收拾，特別是動物引發的疫情更需嚴加預防。他呼籲民眾平日應落實個人衛生、戴好口罩，並減少出入空氣不流通的公共場所。
楊登嵙表示，2026年因火勢過旺，恐導致「土成焦土」，房市交易不熱絡。（圖／AI生成）
「房市冷清但政壇火熱！」楊登嵙曝2026焦土效應
楊登嵙表示，2026年因火勢過旺，恐導致「土成焦土」。由於「土」象徵土地與不動產，反映出今年物價將有所波動，在不動產方面變動幅度不大，政府有打房政策及社會住宅政策，使房價無上升力道，交易很不熱絡。然而，受「地球板塊運動」及「火山爆發」影響，5級以上的地震頻率可能增加，建議民眾在雨季期間避免前往山區，以免發生危險。對於今年年底的九合一選舉，楊登嵙也表示，2026的火氣將會延燒至政壇，更直言藍白綠政治「火」氣將會相當大。
以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。
原文出處：楊登嵙預測2026「藍白綠選舉火氣大」 需嚴防「動物引發」疫情！
