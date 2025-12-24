楊皓如兒澳洲長疹子一個月未好 看診費破5千元網喊天價！

楊皓如兒子到澳洲突然起疹子。（圖／翻攝自楊皓如 臉書）

女星楊皓如結婚多年，育有1子1女，今年8月宣布全家搬到澳洲展開新生活，時常透過社群平台分享異地日常與育兒點滴。她近日在臉書發文透露，兒子到澳洲後身體突然出狀況，讓她相當擔心。她也公開看診相關用費用，金額相當驚人，引發熱議。

楊皓如在臉書發文，直言兒子到澳洲不知道是水土不服還是免疫力失調問題，四肢與頭皮突然冒出大片疹子，不僅紅癢難耐，甚至癢到影響睡眠，還因為忍不住抓癢而破皮，讓她相當心疼，擦了一些從台灣帶過去的外用藥，但是過了一個月，狀況卻都沒有改善，讓她不得不正視情況，帶兒子到當地就醫。

楊皓如提到帶兒子去看GP(全科或家庭醫生)，她形容醫師態度相當親切，問診時非常仔細，從生活作息、環境變化到症狀細節都一一確認，並清楚說明目前的處理方式，以及若三周後仍未改善，下一步應該如何進行治療。最後，醫師依照不同部位開立了兩條成分不同的藥膏，同時也特別指定需要使用的沐浴乳與乳液，希望能從清潔與保養同步改善孩子的皮膚狀況。

至於最讓人有感的部分，楊皓如在貼文中刻意賣關子，邀請網友猜猜這趟看診一共花了多少錢，隨後揭曉答案，直言總金額換算成台幣竟高達5300元。她也補充說明，兒子其實有投保保險，但目前仍不確定後續能獲得多少補助。貼文曝光後，立刻引發網友熱烈討論，不少人感嘆「台灣人真的不懂台灣健保有多好」、「還是台灣健保好」，也有人直呼「天啊！好貴」、「天價」，不過也有網友理性表示「但可以減緩不適比較重要！」、「是有點貴，有效才重要」。

