楊祐寧不忘亡父夢想！宣布「元鍋12月開幕」日期有洋蔥

楊祐寧3日出席55688代言人記者會。（林奕如攝）

楊祐寧化身最帥計程車駕駛，3日出席55688代言人記者會，父親楊進元病逝後，他忙籌備「元鍋」不停歇，確定在12月12日開幕，到時會邀請牧師祝福，恰好那天是元鍋創始30周年，意義重大，他也笑虧，當天也是好友楊謹華生日，放話「不知道情誼到哪裡，看她會不會飛回來祝賀。」

楊祐寧曾透露兒子沒機會吃爺爺做的菜是一大遺憾，但自豪繼承爸爸手藝，像是前幾天女兒生日，他做了一大桌子的菜，但不忘吐槽「女兒竟然點西餐」。身為三寶爸的他，家中十分熱鬧，5歲大女兒現在喜歡《Kpop 獵魔女團》，每天都打扮自己，還會問他「有沒有肌肉？」他大秀肌肉外，還笑回：「妳看是不是跟男團Saja Boys很像。」

廣告 廣告

楊祐寧透露「元鍋」即將在12月12日開幕。（林奕如攝）

他小時候曾夢想當計程車司機，記者會上圓夢穿上制服，「計程車司機給我感覺很好玩，可以載到不一樣客人聊天。」他自認方向感很好，對於台北市的路很熟悉，只要報路名大概就知道方向，「現在只要運將走捷徑，或是少停一個紅綠燈，我由衷覺得厲害。」之前搭車時曾被計程車司機認出，他大方合照，但最怕司機聊家事，他會不知道如何回答。

更多中時新聞網報導

醫美修法 專家：海外醫療風險增

王心凌曝曾身心俱疲 獨旅紐約療傷

文章興奮翻唱歐陽菲菲〈嚮往〉