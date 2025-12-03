楊祐寧代言55688小黃司機上身 最怕運將聊這題

楊祐寧為代言55688台灣大車隊出席記者會。（55688集團提供）

藝人楊祐寧今（3日）穿上計程車司機制服，出席55688代言記者會，透露小時候他曾有過當計程車司的志願，笑說：「很好玩、載到不一樣的客人。」不過提到同門師弟張軒睿多次被爆和許光漢感情生變，今還被爆料參加許瑋甯婚禮，遭夾在兩人中間的章廣辰當空氣，楊祐寧先是說自己真的沒看新聞，不過他看到張軒睿IG寫了「無中生有」大字，開玩笑說：「以為他接了生髮水廣告。」

被問到師弟張軒睿新聞，婚禮都很容易出事？楊祐寧先是搞笑：「大家婚禮可不可以拍漂亮照片，講講祝福的話。」雖然自己沒看新聞，但就他認識這幾個年輕男生（張軒睿、許光漢、章廣辰），他們都是可愛、好笑、個性很直爽，「就真的是像軒睿講的，怎麼傳都不知道，應該也覺得莫名其妙。」

楊祐寧受訪時談到自家餐廳元鍋開幕日。

楊祐寧家裡籌備許久的元鍋即將預計12月中遷址在30週年這天重新開幕，身為基督徒，楊祐寧表示不會特別看黃道吉日，但會請牧師來祝禱，還搞笑說「那天剛好是楊謹華生日，但她在馬來西亞拍戲，會邀請她，就看她情意夠不夠回來幫我們慶生了。」

不過楊爸爸是餐廳的靈魂人物，只是日前癌逝，餐廳人事已非，被問到是否繼承爸爸手藝？楊祐寧自認先前有跟爸爸好好的學習，前兩天女兒生日還跟他點菜想喝南瓜濃湯，他因此上網找食譜做了一桌西餐，只是「跟阿公沒有關係。」

楊祐寧分享小時候曾有過開計程車的志願。

楊祐寧一向有禮貌，搭計程車如果遇到健談的司機，多半會跟著聊天，被認出來合照也無妨，唯獨最怕司機大哥聊家務事，坦言會不知道回答什麼，氣氛就會頗尷尬，另外他自認方向感極佳，簡直人體導航，小時候還曾有過開計程車的志願，光想到就覺得很有趣。

