楊祐寧催他趕快生 黃冠智搞定房事再努力

楊祐寧、黃冠智為新戲《監所男子囚生記》宣傳。（圖／侯世駿攝）

楊祐寧、黃冠智今（28日）為影集《監所男子囚生記》主題活動宣傳，同劇演員陳澤耀剛喜獲女兒，他們表示上週已先送上新生兒禮物。楊祐寧現在是3寶爸，但他說「老三滿配合的不難帶」，兩個姊姊都滿愛弟弟的，會親親他、抱抱他，互動很可愛，他催黃冠智快生，但黃冠智坦言「還沒有開始努力」，他跟太太希望先買到自己的房子，目前還在存錢。

楊祐寧劇中演大哥，因為要做刺青，他自己選了圖案圓自己的刺青夢，貼了滿身刺青回家，女兒不覺得有什麼，他笑說：「因為她們身上也都是啊！」不只是畫畫也有許多可愛的紋身貼紙。被問到女兒可以刺青嗎？他說自己很開放，但會希望好好溝通，引導女兒確定自己喜歡的圖案不要後悔。

黃冠智為角色學大舌頭說話，精湛到楊祐寧以為是真的，劇中他是恐怖情人，他自己學生時期也曾遇過情緒化的對象，對方曾因為分手自殘，就讀他校的女友因此被報校園安危，通報到黃冠智學校後，他還為此寫了自述書。

劇組同步推出限定 9 天的「社畜囚生巴士」活動。（圖／侯世駿攝）

