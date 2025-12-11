楊祐寧劇中逃獄 廚餘砸在臉上：像在練縮骨功

楊祐寧在《監所男子囚生記》中飾演的監獄老大「吉娃娃」迎來最催淚篇章，大結局前率先曝光他的逃亡主線：被宣判罹患癌症末期、生命倒數，他不願在冰冷牢房走到盡頭，也不想錯過孩子出生的瞬間，因而決定孤注一擲，踏上人生最後一次的逃跑，只求能親眼看見兒子來到世界的那一刻。父愛與囚籠的拉扯被推到極致，也讓觀眾直呼最難受的一集中即將登場。

《監所男子囚生記》楊祐寧搏命逃獄，賭命只為見兒子一面。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

預告一開始是吉娃娃幻想自己抱著孩子，輕聲唱著「大聲叫，不願跟你來分開」，畫面溫柔卻令人鼻酸。隨後鏡頭轉到現實，他病情惡化得驚人，臉色慘白、頻頻昏迷，動輒被疼痛襲擊到站不穩。他無奈說：「我癌末，如果治不好就死在裡面了。那天眼前一黑，人生什麼重要突然變得很清楚…」，這份徹底的崩潰，竟打動了陳澤耀飾演的管理員，忍不住喊出：「我幫你！」

談起劇中為孩子拚命的心境，楊祐寧坦言自己曾有過非常接近吉娃娃的感受，「那時因為疫情，工作回家都要隔離兩週，戲又沒辦法一天沒拍就回家，所以錯過了大女兒的一歲生日。其實心裡很不好受，很想念家裡的小孩。」他的語氣裡滿是身為父親的無奈，也讓角色情緒更具重量。

楊祐寧為了逃亡，與陳澤耀一起被人往臉上丟廚餘。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

正式展開逃亡後，吉娃娃抱著「沒有招了，只能拚了」的決心，挑戰監所層層戒備。這段戲堪稱全劇最狼狽、最考驗耐力的場面，他必須硬把自己塞進僅能容納孩童的狹窄空間，只為躲避追查，甚至還得忍受有人把廚餘直接砸在臉上的屈辱。楊祐寧笑說：「像在練縮骨功，在那麼難受的地方還要演內心想當爸爸的那份撐，其實很不簡單。」

美麗本人驚喜客串與楊祐寧上演關鍵對手戲。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

這場生死一線的逃亡戲碼還迎來特別驚喜，美麗本人客串加入，成為意想不到的關鍵角色。他提到自己身為二寶爸，很懂這份為孩子不顧一切的衝動：「那種為父則強，甚至可以說為父則莽。想像他滿身狼狽卻還是惦記孩子，那股父愛真的讓人會痛。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐

