楊祐寧劈腿兩女！自白「我是殺人犯」 邵雨薇將正面交鋒簡嫚書

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

改編自侯文詠同名小說的愛情影集《人浮於愛》，自開播以來已連續霸佔台灣大哥大MyVideo戲劇榜、公視+熱播排行榜冠軍長達4週，討論度持續飆高。主演楊祐寧、邵雨薇、簡嫚書、宋芸樺與范少勳接受台灣大哥大MyVideo專訪直呼感謝。

《人浮於愛》簡嫚書（左）認為劇中的她與楊祐寧（右）角色是生死與共的愛，因此才難以分開。（圖／公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

在上週的劇情中，范少勳飾演的辛毅夫因創業失敗，酒後經與與陌生女子在廁所激吻，讓觀眾看了相當氣憤。談到自己心中的出軌界線，宋芸樺坦言：「太難了！我沒有遇過，但如果真的發生，我會先坐下來好好溝通。溝通才是解決信任問題的唯一方式。」范少勳也以角色心境回應：「毅夫一直在學習『面對』，要誠實、有勇氣地面對每一刻的關係。」

此外，楊祐寧飾演的「顧厚澤」劈腿兩女，即使簡嫚書飾演的「范月姣」經常以死相逼也無法對她狠心分手，讓觀眾感到疑惑。對此，楊祐寧認為，「這兩段關係無法比較，顧厚澤對月姣除了愛，還有一份疼惜。即使這段感情已經壞掉，他仍會心疼她的自傷行為。這不是一句『不愛了』就能結束的，所以感到無比心痛。」

《人浮於愛》邵雨薇（左）隱瞞肚中孩子身世，與楊祐寧（右）感情走向也是看點。（圖／公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

而楊祐寧從一開始冷靜的精神科醫生，到漸漸讓觀眾看見他內心的創傷與崩潰的一面，甚至將在最新劇情裸露自白，「我是殺人犯！」簡嫚書認為，月姣與顧厚澤關係之所以無法輕易剪斷，是源自她打從心裡認為「那是一種生死與共的愛」。而本週另一大看點為周曉琪與范月姣兩人正面交鋒，對於周曉琪主動上門找月姣那場戲，簡嫚書也直言：「她就在宣示主權啊，想把范月姣踐踏在地上踩爛。」





